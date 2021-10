VN waarschuwen voor acute voedselcrisis in Afghanistan

Miljoenen Afghanen lopen het risico te sterven vanwege voedselschaarste als er geen internationale actie wordt ondernomen. Dat stelt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties maandag tegen persbureau Reuters. Zo’n 23 miljoen mensen, meer dan de helft van de Afghaanse bevolking, hebben te maken met acute voedselonzekerheid. Twee maanden geleden schatte het WFP dat aantal nog op 14 miljoen. „Afghanistan is nu een van de ernstigste humanitaire crises wereldwijd, misschien wel de ernstigste,” aldus David Beasley, de uitvoerend directeur van het WFP.

Al vóór de overname van Afghanistan door de Taliban in augustus kampte het land met grote voedseltekorten, veroorzaakt door onder andere klimaatverandering. Na de overname door de Taliban verzwakte de toch al fragiele economie van het land, die sterk afhankelijk was van buitenlandse hulp, verder. Westerse landen, de Wereldbank en het IMF schortten miljarden aan hulpgelden op. WFP-directeur Beasley heeft maandag opgeroepen de gelden weer beschikbaar te stellen, „zodat mensen kunnen overleven”. Momenteel moeten veel Afghanen persoonlijke bezittingen verkopen om eten te kunnen kopen.

Diplomatieke verhoudingen

Maandag maakte de speciale Afghanistan-gezant van Rusland, Zamir Kabulov, bekend dat het land de komende dagen humanitaire hulp aan Afghanistan beschikbaar zal stellen. Afgelopen week ontving Rusland Taliban-vertegenwoordigers in Moskou en riep het op een door de VN gesponsorde donorconferentie voor Afghanistan te organiseren. Rusland vreest dat de instabiliteit in Afghanistan zal overslaan naar andere Centraal-Aziatische landen en wil zijn invloed in het land vergroten, nadat de Verenigde Staten deze zomer hun troepen terugtrokken.

Ook de Europese Unie probeert zich tot het nieuwe bewind te verhouden. Zondag kondigde de diplomatieke dienst van de EU (EDEO) aan een vertegenwoordiging te willen openen in Afghanistan. Details over wanneer en in wat voor vorm de EU-vertegenwoordiging naar Afghanistan gaat, werden niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van de EDEO benadrukte tegenover de Financial Times dat de voorgenomen opening geen erkenning van de Taliban betekent. In tegenstelling tot hun Russische, Chinese en Turkse collega’s, vertrok het merendeel van de EU-diplomaten toen de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul innamen.