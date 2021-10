Vanaf Amsterdam CS hol ik naar de tram die mij naar de Raadhuisstraat moet brengen. Ik ben al jaren weg uit de stad dus vraag nog even voor de zekerheid aan de bestuurder of hij daar wel doorheen rijdt: „Jazeker”, antwoordt hij. Een paar haltes verder rijdt de tram met een flinke snelheid rechtdoor in plaats van af te slaan naar de straat van mijn bestemming. Ik spring op en loop naar de bestuurder: „U zei toch...?” „O ja”, zegt hij, trapt op de rem en opent midden op straat de deur. Zigzaggend tussen de auto’s loop ik de Raadhuisstraat in. „Kijk je goed uit?”, roept hij me na.

