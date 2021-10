Soedanese premier ‘onder huisarrest’ bij mogelijke staatsgreep

Militairen in Soedan hebben maandagochtend vroeg volgens de Arabische zender Al Hadath TV premier Abdalla Hamdok onder huisarrest geplaatst bij een mogelijke staatsgreep. Een vooraanstaande pro-democratische groep heeft mensen opgeroepen de straat op te gaan om te demonstreren tegen een militaire coup, meldt Reuters.

Onbekende militairen zouden diverse leden van de regering hebben gearresteerd. Het zou daarbij gaan om vier ministers en Hamdoks woordvoerder. Het leger kwam niet direct met commentaar.

In Soedan is het onrustig sinds een mislukte coup vorige maand leidde tot spanningen tussen militairen en burgerlijke groepen die de macht zouden moeten delen nadat oud-leider Omar al-Bashir in 2019 werd verdreven. Dat gebeurde na maandenlange straatprotesten. Een politieke transitie die daarna werd overeengekomen moet voor het einde van 2023 leiden tot verkiezingen.