Poelifinario’s voor Alex Klaasen, Sara Kroos en Elke Vierveijzer

Theatermaker Alex Klaasen heeft maandagavond in Theater Diligentia in Den Haag een Poelifinario in de categorie Engagement gewonnen, voor de voorstelling Showponies 2. Het programma is het vervolg op Showponies, waarvoor Klaasen in 2018 al genomineerd was voor een Poelifinario. Toen moest hij het afleggen tegen Jochem Myjer.

De jury zag in Showponies 2 een Klaasen die zich „meer dan ooit blootgeeft” in een „prachtig feest” waar hij „gevoelige vragen [stelt] over zijn identiteit en maatschappelijke positie”. NRC schreef over de voorstelling in een vijfballenrecensie: „In afwisselend frivole zang- en dansnummers en ernstige liedjes en scènes, in alle opzichten gesteund door een ijzersterk tableau de la troupe, laat hij zien hoe het is om diepe eenzaamheid te kennen omdat je niet zo bent als iedereen.”

Klaasen won van Claudia de Breij en het duo Patrick Nederkoorn en Jan Beuving, die respectievelijk voor hun oudejaarsconferences van 2019 en 2020 genomineerd waren.

De Poelifinario’s zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste cabaretprogramma’s van het afgelopen seizoen. Sinds 2018 worden ze aan drie winnaars uitgereikt, verdeeld in de categorieën Engagement, Entertainment en Kleinkunst. In verband met corona werden de prijzen dit jaar over de afgelopen twee seizoenen uitgereikt: het cabaretveld stond sinds de uitbraak van de pandemie nagenoeg stil door de verschillende theaterlockdowns of strenge publieklimiteringen.

Verte de Poelifinario in de categorie Entertainment. Cabaretier Sara Kroos won met haar voorstellingde Poelifinario in de categorie Entertainment.

Entertainment

In de categorie Entertainment heeft cabaretier Sara Kroos de Poelifinario gewonnen. Haar voorstelling Verte werd in 2019 met lof ontvangen en daar sluit de jury zich nu bij aan: die zag een „verrukkelijke theateravond met zeer smakelijke ingrediënten”, waarbij onder de oppervlakte „serieuze thema’s” sluimeren: „Het spervuur van grappen over haar ongemakkelijke burgerbestaan treft vrijwel altijd doel, terwijl ze ontroert met liedjes over opgroeien.” Kroos liet daarmee de andere genomineerde Rundfunk achter zich.

Elke Vierveijzer was als enige genomineerde in de categorie Kleinkunst bij aanvang van de avond al zeker van haar Poelifinario. Haar programma Lucht (2020) noemt de jury „een schitterend pleidooi voor het delen van verdriet”. „Elke Vierveijzer zingt geen liederen, ze knalt ze rechtstreeks je hart in.”

Elke Vierveijzer won met haar programma Lucht de Poelifinario in de categorie Kleinkunst. Foto Jaap Reedijk

Neerlands Hoop

De Neerlands Hoop, de prijs voor ‘veelbelovende theatermakers met het grootste toekomstperspectief’, ging naar Nina de la Parra, die met haar rauwe solodebuut Gods wegen uit 2019 won van het duo Grof Geschud en cabaretier Kasper van der Laan. De jury noemt De la Parra een „fenomenale fysieke performer, die haar innerlijke onrust bijna twee uur lang elke seconde voelbaar maakt”.