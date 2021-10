Oud-officier van justitie krijgt taakstraf voor verduisteren geld van werkgever

Voormalig officier van justitie Derk K. (71) heeft maandag van de rechtbank Oost-Brabant een taakstraf van 160 uur gekregen. Hij heeft zo’n twaalfduizend euro verduisterd in de jaren dat hij secretaris-generaal was van een internationale organisatie van aanklagers. Van het geld bezocht hij onder meer seksclubs in Kiev en Sofia.

K. bekleedde de functie van secretaris-generaal bij aanklagersorganisatie International Association of Prosecutors (IAP) tussen december 2011 en juli 2015. Hij ging over het dagelijks management en de financiën van de organisatie. In die periode heeft hij „veelvuldig” de betaalpassen van IAP gebruikt voor „privézaken”, schrijft de rechtbank. Hij kocht er kleding mee, een vliegticket, een maaltijd op de huwelijksdag van zijn dochter en eerdergenoemde bezoeken aan seksclubs. In een fetisjbar in de Bulgaarse hoofdstad Sofia gaf hij 3.500 euro uit met een IAP-bankpas.

In een brief aan het OM verdedigde K. zich eerder door zichzelf te omschrijven als slachtoffer van „gewiekste criminaliteit”. Hij zou gedrogeerd zijn, en criminelen zouden zijn portemonnee hebben gestolen en zijn pasjes hebben gebruikt in de club. Twee dagen later zouden ze zijn eigendommen onder de deur van zijn hotelkamer hebben doorgeschoven. Dat noemde de officier van justitie in de zaak „een ongeloofwaardig verhaal”. De eis was 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

De rechtbank is streng over K.’s gedrag omdat hij voor zijn recente pensionering functies bekleedde „die een hoge mate van integriteit vragen”. „Het gedrag kan schadelijk zijn voor het Openbaar Ministerie en IAP.” Toch zijn er verzachtende omstandigheden: het is een „oud delict” en K. is inmiddels met pensioen. Omdat het OM de zaak volgens de rechtbank al veel eerder had moeten voorleiden, gaat er van de geëiste taakstraf van 180 uur, 20 uur af.

Lees ook: Met de creditcard van justitie naar de stripclub