Zeshonderd extra plekken voor asielzoekers nodig na oproep Broekers-Knol

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft nog zeshonderd extra opvangplekken nodig voor asielzoekers om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dat laat demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) maandag weten aan de Tweede Kamer. Vorige week vrijdag vroeg staatssecretaris Broekers-Knol de commissarissen van de Koning bij een spoedoverleg nog om twaalfhonderd extra opvangplaatsen binnen 48 uur beschikbaar te stellen, honderd per provincie.

De extra plekken zijn nodig vanwege de druk op de asielopvang bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Dat raakte de afgelopen weken overbelast: vanwege een gebrek aan bedden moesten er meer dan honderd asielzoekers op de grond slapen. Nu de oproep van Broekers-Knol nog niet de noodzakelijke plekken heeft opgeleverd, overlegt ze dinsdag over nadere stappen met met demissionair ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en Fred Grapperhaus (Justitie, CDA).

Afgelopen weekend meldden de provincies Zeeland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht al noodopvang te hebben gevonden. Een deel van de nieuwe locaties is de afgelopen dagen al in gebruik genomen. Maandag meldde ook het Brabantse Oisterwijk honderd vluchtelingen op te willen vangen in een leegstaand vakantiepark. „In andere provincies zijn al wel locaties op het oog, maar hier moet nog definitief over worden besloten of omwonenden moeten nog worden geïnformeerd”, aldus Broekers-Knol.

