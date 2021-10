NEC speelt komende twee thuiswedstrijden in eigen stadion, maar zonder publiek

NEC speelt de komende twee thuiswedstrijden in de Eredivisie zonder publiek in het eigen stadion De Goffert. Dat heeft de club maandag besloten na overleg met de gemeente Nijmegen en voetbalbond KNVB, zo maakte algemeen directeur van de club, Wilco van Schaik, bekend.

Na de wedstrijd tegen Vitesse eerder deze maand stortte een deel van de tribune van De Goffert in. Van Schaik voerde gesprekken met acht alternatieve locaties, maar slaagde er, vanwege financiële en technische bezwaren, niet in de club op een van die locaties onder te brengen voor de komende thuisduels tegen FC Groningen op 31 oktober en sc Heerenveen op 6 november. „We kunnen niet anders”, concludeerde Van Schaik in een videoboodschap.

Na het instorten van de tribune na afloop van de derby tegen Vitesse sloot de Omgevingsdienst Regio Nijmegen het stadion, met uitzondering van het hoofdgebouw, en werd het speelveld tot verboden terrein verklaard. „Nader onderzoek en evaluatie heeft uitgewezen dat, als niemand op de tribunes zit, er geen enkel gevaar is voor spelers en staf”, aldus algemeen directeur Van Schaik tegenover de NOS.

Onderzoek

Ingenieursbureau Royal Haskoning onderzoekt de veiligheid van de tribunes. De resultaten van dat onderzoek worden medio november verwacht. Dan kan de club, na gesprek met supporters en businessclubleden, ook een besluit nemen over de andere thuiswedstrijden in het speelschema.

Na de wedstrijd tegen Vitesse vielen supporters van NEC de politie aan. Van Schaik liet in zijn videoboodschap weten dat dat „voorval” NEC in de zoektocht naar een ander stadion „parten heeft gespeeld”. De club zoekt naar alternatieven voor de supporters om de wedstrijden tegen FC Groningen en sc Heerenveen toch mee te kunnen maken, waarbij het onder andere denkt aan het beschikbaar stellen van schermen rond het stadion of in de Nijmeegse binnenstad. Faciliteiten in het hoofdgebouw, zoals skyboxen en een restaurant, zijn de komende thuiswedstrijden wel beschikbaar.