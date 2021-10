Nationale Ombudsman: overheid moet aardbevingsgebied Groningen crisisgebied noemen

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen wil dat de overheid het aardbevingsgebied in Groningen voortaan een crisisgebied noemt en daarnaar handelt. Dat schrijft hij in het rapport Groningen en Drenthe: Verscheurd Vertrouwen, dat maandag werd gepubliceerd. Ook vindt hij dat er in een nieuw kabinet een minister of staatssecretaris moet komen om de problematiek in Groningen op te lossen, zegt hij in een interview met Trouw.

In 2017 deed de Nationale Ombudsman zes aanbevelingen aan de overheid, waaronder het vertrouwen herstellen bij bewoners, verantwoordelijkheid leggen bij de Rijksoverheid en de veiligheid van inwoners vooropstellen. Nu blijkt dat er de afgelopen jaren te weinig is gedaan met de aanbevelingen. Inwoners en bestuurders zouden zich structureel niet serieus genomen voelen.

Ombudsman Van Zutphen zegt dat bewoners in de aarbevingsgebieden ten onrechte de regie „in de schoenen geschoven kregen” en het „zelf maar moeten uitzoeken met alle loketten en regelingen”. Van Zutphen: „Maar tegelijkertijd lijkt de overheid weinig inbreng te verdragen van bewoners”. Van Zutphen roept de overheid nu op om de relatie aan te gaan en hun vertrouwen te herstellen. Dit moet het onder meer doen door gesprekken aan te gaan met bewoners, een fonds op te richten voor juridische ondersteuning en duidelijk te maken waar burgers hun klachten kunnen melden.