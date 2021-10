Miljardenorder Tesla met 100.000 auto’s voor Hertz

Het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Hertz heeft een order geplaatst bij Tesla voor 100.000 auto’s. De bestelling van deze elektrische auto’s zorgt bij de Amerikaanse autoproducent voor een extra omzet van 4,2 miljard dollar (3,6 miljard euro). Dat heeft autoverhuurbedrijf Hertz maandag bevestigd, na publicaties van persbureau Bloomberg.

Vaak worden bij grote orders flinke kortingen bedongen door autoverhuurbedrijven, maar Hertz zou naar verluidt grotendeels de catalogusprijzen betalen. De auto’s, het gaat om de Model 3, moeten de komende veertien maanden geleverd worden en gaan rijden in de Verenigde Staten en, over een jaar, in delen van Europa. De Model 3 kost op dit moment 44.000 dollar in de VS.

Het is de bedoeling dat huurders gebruikmaken van de oplaadfaciliteiten van Tesla. Hertz zou zelf ook werken aan de bouw van een eigen laad-infrastructuur.

Hertz kwam eerder dit jaar nog uit een faillissement. De nieuwe eigenaren zouden plannen hebben om de wereldwijde vloot van het autoverhuurbedrijf van bijna een half miljoen voertuigen vrijwel volledig te elektrificeren.

„Hoe maken we toegang tot elektrische auto’s voor veel meer mensen mogelijk?”, vroeg bestuursvoorzitter Mark Fields bij Hertz zich vorige maand al af, in een interview met Bloomberg. „Dat wordt een belangrijk deel van onze strategie. En Tesla is de enige producent die op grote schaal elektrische auto’s kan produceren”.

De opdracht vormt een substantieel deel van de productie van Tesla. In het derde kwartaal produceerde het concern bijna een kwart miljoen elektrische auto’s. Hertz voegde maandag wel de voorwaarde toe dat het realiseren van de koop van 100.000 auto’s afhankelijk is van externe factoren, „zoals chiptekorten en andere beperkingen”. Met de order passeert Tesla General Motors als grootste toeleverancier van Hertz.

Opschudden

De autoverhuurder is na zijn faillissement in handen gekomen van Knighthead Capital Management en van Certares Management. De megaorder zou passen in de strategie om naar verluidt de conservatieve autoverhuurbranche op te schudden. „Het nieuwe Hertz wil met het grootste elektrische wagenpark vooroplopen als mobiliteitsbedrijf”, aldus Fields in een persbericht. De verhuurder heeft een wagenpark van 440.000 voertuigen.

Op Wall Street steeg de koers van het aandeel Tesla maandag met 4 procent. Vorige week kwam de bank Morgan Stanley met de voorspelling dat Tesla-oprichter Elon Musk mogelijk de eerste ‘triljonair’ wordt, met een bezit van meer dan 1.000 miljard. Dat zou niet alleen het gevolg zijn van de waardestijging van Tesla, maar vooral ook door de waarde van ruimtevaartbedrijf SpaceX.