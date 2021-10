Limburgse politiemol krijgt tien maanden celstraf

De rechtbank in Maastricht heeft oud-agent Peter K. veroordeeld tot tien maanden celstraf voor corruptie en schending van het ambtsgeheim. K., werkzaam in de Limburgse plaats Stein, deelde informatie uit politiedossiers met derden. Hij werd vanwege deze overtredingen al ontslagen.

De 55-jarige oud-agent printte volgens de rechtbank in de zomer van 2016 vertrouwelijke informatie uit op het politiebureau waar hij werkte. Die informatie deelde hij met een man met „criminele antecedenten”. Voor het aanleveren kreeg hij 1.500 euro. Uit het dossier blijkt dat K. „regelmatig contact” had met de crimineel, die hij „geregeld toegang gaf tot vertrouwelijke informatie in ruil voor geld”. K. deelde verder vertrouwelijke informatie met twee vrouwen „op wie hij indruk wilde maken”, schrijft de rechtbank. Ook voor hen printte hij informatie, waarmee hij „alle redelijke grenzen overschreed”.

Het Openbaar Ministerie had één jaar celstraf geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en een boete van 1.500 euro. Volgens de rechter is de overtreding te ernstig voor een deels voorwaardelijke straf. Een celstraf van een jaar was „gepast”, maar omdat het proces lang heeft geduurd, zijn er twee maanden vanaf gegaan. Een boete vindt de rechter niet op zijn plaats – de man is zijn baan al kwijtgeraakt.

