Russische en Saoedische jongeren maken zich het minst druk om klimaatverandering

Jongeren in Rusland en Saoedi-Arabië maken zich het minst zorgen om klimaatverandering Tieners in Rusland en Saoedi-Arabië maken zich iets minder zorgen om klimaatverandering dan leeftijdsgenoten in andere G20-landen. In Saoedi-Arabië gaat het om 63 procent en in Rusland om 64 procent. Het gemiddelde ligt op 70 procent. In het Verenigd Koninkrijk en Italië ligt het percentage het hoogst: 86 procent van de jongeren onder de achttien jaar ziet klimaatverandering als een groot probleem. Dat blijkt uit een onderzoek van het VN-Ontwikkelingsprogramma dat maandag is gepubliceerd. De organisatie heeft samen met de universiteit van Oxford in achttien van de twintig landen van de G20 meer dan 689.000 mensen om hun mening gevraagd. Meer dan 300.000 van hen waren onder de 18 jaar oud. Het VN-Ontwikkelingsprogramma concludeert dat steun voor klimaatactie toeneemt, zeker onder jongeren. Ook zal dat te merken zijn: tieners worden ouder, mogen stemmen, werken en krijgen steeds meer invloedrijke posities waardoor hun invloed in het debat ook toeneemt. Gemiddeld vindt 65 procent van de volwassenen dat klimaatverandering een mondiale crisis is, bleek ook uit het onderzoek. Volwassenen blijken het vaker eens te zijn met de stelling dat bedrijven die vervuilen daarvoor moeten betalen. In Japan, Mexico en Zuid-Korea was er een flink verschil tussen volwassenen en jongeren. In Japan bijvoorbeeld lag dit op 42 procent tegen 31 procent. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat er meer onderwijs nodig is over het onderwerp. Jongeren planten bomen in Italië. Foto Daniel Dal Zennaro/EPA

China: samenwerking is nodig, rijke landen moeten historische verantwoordelijkheid nemen Rijke landen moeten hun historische verantwoordelijkheid nemen voor klimaatverandering en „hun afspraken nakomen op het gebied van financiering, en overdracht van technologie en kennis". Dat heeft de Chinese klimaatgezant Xie Zhenhua dit weekeinde gezegd op een klimaatbijeenkomst in Shanghai. Xie is de hoogste Chinese vertegenwoordiger op de klimaattop in Glasgow die zondag begint. President Xi Jinping zal niet naar Glasgow gaan, vanwege de coronapandemie. „We zijn bereid om met alle partijen samen te werken, inclusief de VS en Europa", aldus Xie, „om op een pragmatische manier het aanpakken van klimaatverandering te versterken, met name op het gebied van groene en koolstofarme technologieën." Intussen heeft China zijn eigen plannen iets concreter gemaakt, schrijft persbureau AFP. Zo moet het aandeel van energie uit duurzame bronnen in 2030 ongeveer een kwart van het totaal bedragen. In 2060 zal China volgens het nieuwe plan nog maar 20 procent van zijn energiebehoefte halen uit fossiele brandstoffen. De CO2 die wordt veroorzaakt door die brandstoffen zou dan moeten worden opgevangen en opgeslagen, want China heeft gezegd in 2060 klimaatneutraal te willen zijn. Of dat lukt is de vraag. Op dit moment kampt het land, net als veel andere landen op de wereld, met grote energietekorten. Om die reden wordt er juist extra fossiele brandstof ingezet. Eerder deze maand werd de productie van steenkool verhoogd. China heeft toegezegd een einde te maken aan de financiering van nieuwe kolencentrales in het buitenland. Maar het land heeft nog geen einde aangekondigd aan de bouw van nieuwe kolencentrales in China zelf – die over het algemeen een levensduur hebben van minimaal veertig jaar. Op dit moment komt ongeveer 60 procent van de totale energieproductie in China uit steenkool.