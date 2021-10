James Michael Tyler (59), bekend als Gunther in Friends, overleden

Zijn eerste dialoog verscheen pas in de 33e aflevering met de niet al te memorabele uitspraak ‘yeah’, maar desondanks groeide barista Gunther uit tot een van de meest geliefde personages in de populaire Amerikaanse serie Friends. James Michael Tyler, die de rol van Gunther vertolkte, is zondag op 59-jarige leeftijd overleden aan prostaatkanker. Dat melden Amerikaanse media.

„De wereld kende hem als Gunther”, schrijft zijn manager Toni Benson zondag in een verklaring. „Maar Michaels geliefden kenden hem als acteur, muzikant, voorvechter van kankerbewustzijn en liefhebbende echtgenoot.” Hij hield van livemuziek, vervolgt Benson, „bevond zich vaak in leuke en ongeplande avonturen en als je hem eenmaal had ontmoet, had je een vriend voor het leven gemaakt”.

Het personage Gunther is te zien in maar liefst tien seizoenen en 150 afleveringen van de iconische jaren negentig-serie Friends. Gunther was de sarcastische manager van Central Perk, het stamcafé van de zes hoofdpersonen van de serie; Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc) en Chandler (Matthew Perry).

Liefde voor Rachel

Fans zullen zich de ongemakkelijke Gunther onder meer herinneren door zijn onbeantwoorde liefde voor Rachel. Nadat hij erachter is gekomen dat zij naar Parijs verhuist, geeft hij zijn heimelijke verliefdheid in de slotaflevering eindelijk aan haar bloot. „Ik hou van je. Ik weet niet of dat je plannen verandert?”. Achter hem staat op dat moment een beduusde en enigszins verontwaardigde Ross, Rachels vriend. Hoewel Gunthers confessie niets verandert aan Rachels besluit, wordt zijn moed door haar bezegeld met een kus op zijn wang.

Tyler onthulde afgelopen juni dat hij sinds september 2018 leed aan een vergevorderde vorm van prostaatkanker. Vanwege zijn kwetsbare gezondheid kon hij dit jaar niet fysiek aanwezig zijn bij de officiële Friends-reünie, maar blikte hij in plaats daarvan via een videoverbinding terug op de serie. „Het waren eerlijk gezegd de meest memorabele 10 jaar van mijn leven”, aldus Tyler.

‘Friends niet hetzelfde zonder jou’

Op sociale media verschijnen de afgelopen uren vele liefdevolle reacties naar aanleiding van Tylers overlijden. Sommigen schrijven zich Gunther te herinneren als ‘de zevende Friend‘, vanwege zijn prominente bijrol. Ook enkele van de hoofdpersonen van de serie hebben zondag gereageerd. „Friends zou niet hetzelfde zijn geweest zonder jou”, schrijft Jennifer Aniston op Instagram. Ook Courteney Cox liet van zich horen: „Rust zacht.”

In een tweet schrijft producent Warner Bros. te rouwen om het verlies van „een geliefde acteur, een integraal onderdeel van onze Friends-familie”. Naast in Friends, verscheen Tyler onder meer in de televisieseries Scrubs, Sabrina, the Teenage Witch en Modern Music. Tyler laat zijn vrouw Jennifer Carno achter.