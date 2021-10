Investeerders kopen samen grootste onlinedierenwinkel van Europa

Een Boston Terrier. Foto Getty Images

Waar twee investeringsmaatschappijen vochten om een been, gaan ze er nu samen mee heen.

Het Amerikaanse private-equitybedrijf Hellman & Friedman en de Zweedse investeerder EQT kopen gezamenlijk de Duitse onlinedierenwinkel Zooplus. Dat heeft de grootste webshop voor voeding, verzorgingsproducten en medicijnen voor huisdieren maandag bekendgemaakt. Zooplus heeft acht miljoen klanten in dertig landen.

Het akkoord tussen Hellman & Friedman (H&F) en EQT maakt een einde aan een felle overnamstrijd die eind augustus begon. H&F bood toen 390 euro per aandeel op de dierenwinkel. Na een aantal concurrerende biedingen – en de belangstelling van een derde investeerder, KKR – komt de overname nu neer op 480 euro per aandeel.

Het hoge bod betekent dat Zooplus 85 procent meer waard is dan half augustus

Het gezamenlijke bod maakt de onlinewinkel in totaal 3,7 miljard euro waard. Dat is liefst 85 procent meer dan half augustus, voor de overnamestrijd losbarstte. „Een opmerkelijke premie”, noemde bestuursvoorzitter Cornelius Patt van Zooplus het bod van beide investeerders maandag in een persbericht. De directie van Zooplus steunt het duobod.

Zooplus begon in 1999 als start-up in de Duitse stad München. De bedrijfsmissie: „Het creëren van geluksmomenten voor huisdieren en hun ‘huisdierouders’ in geheel Europa.” Zooplus verkoopt producten voor honden, katten, vogels, hamsters, paarden en „andere pluizige en niet-pluizige vriendjes”. Van de acht miljoen klanten in 2020 deden er vijf miljoen ook een tweede aankoop in hetzelfde jaar.

De Duitse onderneming is uitgegroeid tot de grootste onlinedierenwinkel in Europa gemeten in verkoop. In 2020 steeg de omzet 18 procent naar 1,8 miljard euro. De dierenwinkel stelt dat het een aandeel heeft van ongeveer 7 procent op de Europese markt voor huisdierbenodigdheden; die is circa 29 miljard euro groot (online plus offline). Zooplus is beurgenoteerd in Frankfurt.

Met steun van de beide investeringsmaatschappijen wil Zooplus de komende jaren investeren in de digitale dienstverlening, logistieke systemen en nieuwe producten en diensten.

De samenwerking tussen de Amerikaanse en de Zweedse investeringsmaatschappij is een zeldzaam voorbeeld van twee rivalen die de handen ineen slaan, stelt de Britse zakenkrant Financial Times.

In februari zetten Blackstone en Global Infrastructure Partners een vergelijkbare stap, aldus de FT. De twee private-equityfondsen voerden ook een felle overnamestrijd om het beursgenoteerde luchtvaartbedrijf Signature Aviation. Uiteindelijk brachten de twee een gezamenlijk bod uit van 3,5 miljard pond (4,2 miljard euro) op de exploitant van privéjets.

Investeringsmaatschappijen betalen op dit moment de hoogste premies in meer dan twee decennia, in Europa gemiddeld 45 procent, citeert de Britse zakenkrant marktonderzoek van het bureau Refinitiv.