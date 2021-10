De Jonge spreekt met informateurs over coronabestrijding onder toekomstig kabinet

De Jonge bespreekt coronadilemma’s met formerende partijen

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge (CDA) bespreekt maandagochtend met formerende partijen „de vraagstukken en dilemma’s” rond de coronabestrijding. Dat zei hij bij zijn aankomst bij de informateurs. Volgens De Jonge zal het virus „ons ook de komende winter weer parten spelen”.

In het gesprek met informateurs en secondanten van formerende partijen wil De Jonge vooral kijken naar de lange termijn. Zo is de „pandemische paraatheid” van de toekomstige regering onderwerp van gesprek, volgens De Jonge „ook voor toekomstige crises” belangrijk. Hij benadrukt het belang lessen te trekken uit de coronabestrijding, want deze zijn „relevant” voor de formerende partijen.

Vanmiddag overlegt De Jonge met andere bewindslieden over de actuele coronasituatie. Vooruitlopend op dat gesprek uitte hij alvast zijn zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen, dat volgens hem „harder oploopt dan verwacht”. De Jonge wilde niet ingaan op de vraag of de herinvoering van bepaalde maatregelen op tafel ligt, maar zei na afloop van het coronaoverleg met een toelichting te komen.