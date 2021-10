Duitse IS-vrouw krijgt 10 jaar cel voor onder meer dood van 5-jarig jezidi-meisje

Een Duitse IS-vrouw die een vijfjarig jezidi-meisje welbewust zou hebben laten omkomen van de dorst in Irak is maandag veroordeeld tot tien jaar celstraf. Een rechtbank in München heeft Jennifer W. schuldig bevonden aan lidmaatschap van een terroristische organisatie, het plegen van misdaden tegen de menselijkheid, poging tot het plegen van oorlogsmisdaden en medeplichtigheid aan poging tot moord. Dat melden Duitse media. Justitie had een levenslange gevangenisstraf geëist.

De dertigjarige vrouw uit de Duitse deelstaat Nedersaksen reisde in 2014 af naar Irak. Daar sloot ze zich aan bij Islamitische Staat en trouwde ze met een IS-strijder. Het echtpaar hield een jezidi-vrouw als slaaf, wier vijfjarige dochter in 2015 is overleden - volgens de rechtbank door toedoen van W. en haar echtgenoot. De man zou het meisje buiten in de brandende zon hebben vastgeketend.

W. moest „van meet af aan” hebben geweten dat het kind in levensgevaar verkeerde, maar ze „deed niets om het meisje te helpen”, aldus een van de rechters. In tegendeel: W. spoorde haar man vaak aan tot actie. Het kind stierf van de dorst. Met haar IS-lidmaatschap steunde W. de „uitroeiing van de jezidi-religie” en de „slavernij van het jezidi-volk”, aldus de rechtbank, die haar ook straft voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Lees meer over deze beruchte zaak in Duitsland

Amal Clooney

W. werd in 2018 op doorreis naar Syrië gearresteerd. Ook haar (inmiddels ex-)man zit vast. Hij moet zich voor de rechtbank in Frankfurt verantwoorden op verdenking van onder meer genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Het begin van het proces was in 2019 wereldnieuws. Dat kwam mede doordat mensenrechtenadvocaat Amal Clooney, de echtgenote van de Amerikaanse acteur George Clooney, deel uitmaakte van het team dat de moeder van het jezidi-meisje representeerde. Ook Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 2018, Nadia Murad, heeft zich uitgesproken over de zaak. Ze noemde de vervolging van W. eerder „geweldig” en „belangrijk voor alle jezidi-overlevenden”.