Drie doden, tachtig gewonden bij straatprotesten in Khartoem

Bij de protesten die uitbraken in Khartoem na een Soedanese militaire coup op maandag, zijn zeker drie mensen en minstens tachtig mensen gewond geraakt. Dat gebeurde toen soldaten op de menigte schoten, zo melden internationale persbureaus op basis van informatie van de nationale vereniging van artsen, de Central Committee of Sudanese Doctors (CCSD). Na de machtsovername gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren.

Generaal Abdel Fattah al-Burhan, de leider van de militaire machtsovername, kondigde op maandag de noodtoestand af in Soedan. Hij heeft het leger ingezet om de „veiligheid te bewaken”. Al-Burhan beloofde daarnaast dat de militaire regering het land zou leiden naar verkiezingen in juli 2023. Dan wordt de macht overgedragen aan een nieuw verkozen burgerregering, zegt hij. In de tussentijd wil hij dat de grondwet wordt herschreven, en dat er een wetgevend orgaan komt bestaande uit „jonge mannen en vrouwen die deze revolutie hebben gecreëerd”.

De Soedanese premier Abdalla Hamdok werd maandagochtend samen met de meeste leden van de zittende regering gearresteerd, schrijft het ministerie van Informatie. Sinds voormalig president Omar al-Bashir in 2019 werd afgezet, was er spanning tussen het overgangsbewind, waar Hamdok leiding aan gaf, en de krijgsmacht onder Al-Burhan. Die spanning escaleerde in de afgelopen weken, tot het punt waarop Hamdok en Al-Burhan niet meer met elkaar spraken. Na de machtsovername van het leger riep premier Hamdok Soedanezen vanochtend op de straat op te gaan.

