De verf wordt duurder, maar de blikken ook

Profiteerde AkzoNobel – „verf is onze passie” – tijdens de lockdowns nog van alle ‘coronaklussers’, dit jaar brengen de hoge grondstofprijzen en logistieke verstoringen het concern in de problemen. Dure, ontbrekende of vertraagd aangeleverde grondstoffen zijn al erg lastig voor de productie van allerlei verven en lakken. Maar nu zegt Akzo-chef Thierry Vanlancker zelfs last te hebben van een tekort aan grondstoffen voor verpakkingsmateriaal, zoals metaal voor verfblikken.

Afgelopen woensdag presenteerde AkzoNobel de derdekwartaalcijfers. De omzet steeg nog met 6 procent tot 2,4 miljard, de aangepaste operationele winst bleef steken op 241 miljoen. En dat was 32 procent minder dan een jaar eerder. Op de beurs is de piek van het aandeel, zo’n 105 euro afgelopen juli, alweer een tijdje uit zicht. De koers schommelt nu rond de 95 euro.

Volgens analist Stijn Demeester van ING lagen de kwartaalcijfers in de lijn der verwachting. „Akzo had al in september een update gegeven, overigens in navolging van andere grote spelers in deze markt, zoals PPG en Sherwin-Williams.” Daarbij waarschuwde AkzoNobel dat het de stijgende kosten en tekorten van grondstoffen dit kwartaal niet volledig zou kunnen compenseren.

Wat volgens Demeester wel tegenviel, is de bij de cijferpresentatie uitgesproken verwachting dat het zwaartepunt van de grondstofprijsstijging in het komende kwartaal komt te liggen. AkzoNobel houdt er bovendien rekening mee dat de situatie voortduurt tot medio 2022.

Prijzen omhoog

De ‘grondstofprijzeninflatie’ dwingt AkzoNobel de prijzen van zijn producten te verhogen. Afgelopen kwartaal gebeurde dat al met gemiddeld 9 procent. Het bedrijf kondigde woensdag aan de prijzen dit kwartaal zelfs met 12 tot 14 procent worden verhoogd.

Accepteert de klant dat? Demeester denkt van wel: „Alle spelers zitten in hetzelfde schuitje. Het is voor de markt wel duidelijk dat ze dit niet gewoon doen om de winstmarge op te krikken.” Belangrijk is nu vooral de snelheid waarmee AkzoNobel de extra kosten kan neutraliseren met prijsverhogingen, zegt hij.

Dat ziet ook Wim Hoste, die de verfproducent volgt voor KBC Securities. „De voorbije maanden is wat aarzeling ontstaan bij beleggers”, zegt Hoste. „Kan AkzoNobel snel genoeg de hoge kosten doorberekenen?” Afgelopen kwartaal bleek dat dus niet gelukt.

Maar vergeleken met 2017 en 2018 pakt AkzoNobel de situatie volgens Demeester nu goed aan. Toen was ook sprake was van een enorme stijging van grondstofprijzen. „Destijds reageerde Akzo vrij laat en kostte het een jaar om de extra kosten te verteren”, zegt Demeester. „Nu reageert het bedrijf veel sneller. Dat vind ik een heel positief gegeven.”

In de praktijk is het onmogelijk de stijging van grondstofprijzen à la minute door te berekenen, legt Hoste uit. Akzo heeft een netwerk van eigen winkels en verkoopt daarnaast ook via bouwmarkten als Gamma en Praxis. „In het netwerk van eigen winkels is het makkelijker schakelen”, zegt Hoste. „Bij de retailers moet Akzo soms de looptijd van een contract afwachten voordat het de prijzen kan verhogen.” Volgens Hoste is dat vertragingseffect er de oorzaak van dat de marges nu onder druk staan.

Dit is slechts tijdelijk, denkt Hoste. Het bedrijf staat er over het algemeen goed voor. „Onder het huidige management zijn de prestaties en winstgevendheid van Akzo de afgelopen jaren verbeterd”, zegt hij. Dat hebben beleggers volgens hem ook gewaardeerd: de koers klom tot halverwege dit jaar gestaag. Hoste verwacht dat de aandeelwaarde weer snel boven de 100 euro uitkomt.