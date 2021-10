Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkgsgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) gaat maandagochtend langs bij informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Het gesprek begint 11.00 uur en zal gaan over de coronabestrijding onder het toekomstige kabinet. Ook secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (CU) zullen aanwezig zijn.

Later op de dag, om 13.30 uur, schuiven ook de partijleiders aan bij Remkes en Koolmees. De informateurs zeiden begin oktober te vragen om „een open houding” van de onderhandelende partijen en aan te sturen op een „akkoord op hoofdlijnen”. De afgelopen week was het stil rond de formatie, die nu 222 dagen duurt. Daarmee is de kans groot dat het record van de langste kabinetsformatie in de Nederlandse geschiedenis gaat worden verbroken. Deze staat nu nog op naam van het in januari gevallen kabinet Rutte-III met 225 dagen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: De Jonge spreekt met informateurs over coronabestrijding onder toekomstig kabinet