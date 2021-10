Armin Laschet neemt ontslag als premier Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Armin Laschet (CDU) heeft maandag zijn ontslag ingediend als premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat bevestigt een woordvoerder van het deelstaatparlement aan Duitse media. De christen-democraat gaat vanaf woensdag aan de slag als parlementariër in Berlijn.

Laschet wordt in Noordrijn-Westfalen opgevolgd door zijn partijgenoot en minister van Verkeer Hendrik Wüst, die woensdag in het deelstaatparlement officieel zal worden verkozen tot premier van de aan Nederland grenzende deelstaat. In de tussentijd zal vicepremier Joachim Stamp (FDP) voor één dag de taken waarnemen.

Het aftreden van Laschet komt niet onverwacht en volgt op teleurstellende resultaten voor de CDU bij de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Al voor de verkiezingsuitslag had de toenmalige kandidaat-kanselier aangekondigd dat hij in het geval van een nederlaag zijn premierschap zou opgeven voor een zetel in het parlement. Eerder zei hij ook op te willen stappen als partijleider.

De federale verkiezingen verliepen dramatisch voor Laschet en zijn partij, die de afgelopen jaren werd geleid door vertrekkend bondskanselier Angela Merkel. Onder Laschets leiding haalde de CDU/CSU een historisch slecht resultaat: 24 procent van de stemmen tegen 33 procent in 2017.