Amnesty International vertrekt door veiligheidswet uit Hongkong

Amnesty International vertrekt na ruim veertig jaar uit Hongkong. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie maandag in een verklaring. De omstreden veiligheidswet, van kracht sinds juni 2020, maakt het volgens de organisatie onmogelijk om langer in Hongkong te blijven. Deze maand nog sluit Amnesty zijn kantoor dat zich richt op mensenrechten in Hongkong, eind 2021 wordt het kantoor gesloten dat onderzoek doet naar mensenrechten in Oost- en Zuidoost-Azië.

De veiligheidswet, ingevoerd na de grootschalige anti-regeringsprotesten in 2019, maakt het verboden om te streven naar afscheiding van China. Ook zijn „staatsondermijnende activiteiten”, die door de Hongkongse overheid niet worden gespecificeerd, niet meer toegestaan. Volgens Anjhula Mya Singh Bais, voorzitter van Amnesty’s internationale bestuur, maakt de nieuwe wet het „onmogelijk om vrij te werken in Hongkong, zonder angst voor represailles van de overheid”. Bais laat weten dat de organisatie het besluit met „pijn in het hart” heeft genomen.

Agnes Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International, zegt in een reactie dat de organisatie veel dank is verschuldigd aan de medewerkers die „40 jaar lang onvermoeibaar hebben gewerkt om de mensenrechten in en vanuit Hong Kong te beschermen”. Als voorbeelden noemt ze de rol die de organisatie speelde in de afschaffing van de doodstraf in Hongkong in 1993, en het aan het licht brengen van buitensporig geweld van de politie tijdens de protesten van 2019.

Sinds de invoering van de veiligheidswet zijn meerdere kritische websites gecensureerd. Daarnaast werd deze zomer de eerste persoon schuldig bevonden aan het oproepen tot separatisme en terrorisme, onder de nieuwe wet. Hij kan levenslang krijgen.

