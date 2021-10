Activistische aandeelhouder wil Just Eat Takeaway.com opsplitsen

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com is nog maar net begonnen met de verovering van de Verenigde Staten, maar als het aan een opstandige aandeelhouder ligt, is dat avontuur nu alweer voorbij. De Amerikaanse investeerder Cat Rock Capital roept het concern maandag in een brief op afscheid te nemen van zijn Amerikaanse dochter Grubhub. De overname van Grubhub werd amper vier maanden geleden afgerond.

Cat Rock, dat zo’n 6,5 procent van Just Eat Takeaway bezit, maakt zich zorgen over de aanhoudend lage aandelenkoers van het concern. Het fonds spreekt van „een diepe en schadelijke onderwaardering”, die de „financiële en strategische flexibiliteit” van het concern belemmert. Het gevolg is dat de eigenaar van Thuisbezorgd.nl het gevaar loopt overgenomen te worden.

Voor dat probleem is „gelukkig” een oplossing, vervolgt Cat Rock: de verkoop of verzelfstandiging van Grubhub, een van de grootste maaltijdbezorgers van de Verenigde Staten. Het is niet voor het eerst dat Cat Rock het bedrijf van oprichter Jitse Groen op de korrel neemt: deze zomer riep de investeerder Takeaway ook al op meer te doen om de flink gedaalde aandelenkoers op te krikken.