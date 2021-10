Zeker 25 doden bij explosie illegale olieraffinaderij Nigeria

Bij een explosie in een illegale olieraffinaderij in de Nigeriaanse deelstaat Rivers zijn vrijdag zeker 25 mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters zondag. Autoriteiten in het gebied hebben bevestigd dat er een explosie plaats heeft gevonden, maar hebben nog geen mededelingen gedaan over het precieze aantal slachtoffers.

Na de explosie ontstond een grote brand. Volgens lokale nieuwsmedia zijn sommige slachtoffers door de zware brandwonden moeilijk te identificeren. Wel is zeker dat onder de slachtoffers meerdere minderjarigen zijn.

Het zuiden van Nigeria is rijk aan olie en arme lokale gemeenschappen proberen een graantje mee te pikken door pijpleidingen af te tappen. Bij het koken van olie om er brandstof van te maken, komen echter vaak ongelukken voor. Zo kwamen in 2019 meerdere mensen om het leven toen in het zuiden van Nigeria een lekkende pijplijn ontplofte.

Naast de gevaren voor de bevolking en de enorme schade aan het milieu die dergelijke ongelukken met zich meebrengen, is volgens de Nigeriaanse regering de economische schade als gevolg van oliediefstal ook groot. Zeker 10 procent van de dagelijkse olieproductie, gelijk aan 200.000 vaten per dag, gaat volgens de autoriteiten verloren aan diefstal en vandalisme. Desondanks is Nigeria nog altijd de grootste olie-exporteur van Afrika.