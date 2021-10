‘Vijf provincies hebben extra opvangplekken voor asielzoekers’

Zeker vijf provincies hebben dit weekend extra opvangplekken voor asielzoekers gecreëerd. Dat meldt de NOS zondag op basis van een rondgang langs de Nederlandse provincies. Het kabinet riep de provincies vrijdag op om dit weekend elk zeker honderd extra opvangplekken te verzorgen. Op die manier moet het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel, dat de afgelopen weken overbelast raakte en waar wegens gebrek aan bedden honderden mensen op de grond moesten slapen, ontlast worden.

Zeeland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht zouden dit weekend al extra opvangplekken hebben gevonden. In Drenthe gaat het om 150 plekken in een voormalig hotel in Emmen, in Zeeland om 100 bedden in een evenementencentrum in Middelburg en in Utrecht om 100 plekken in hotels in Amersfoort en in de stad Utrecht. Overijssel heeft 100 opvangplekken gevonden in Hengelo, in Flevoland gaat het om 90 plekken in het plaatsje Dronten.

Lees ook: Asielpiek leidt tot boosheid bij de gemeente, en ‘bruine drab’ in het azc

Friesland en Groningen zeggen tegen de NOS geen extra opvang beschikbaar te stellen. Volgens de provincie Friesland zou het de beurt zijn aan andere provincies, omdat zij al „meer doen dan zou hoeven”. Groningen zou vrijgesteld zijn vanwege de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel. De overige provincies waren of niet bereikbaar, of stelden tegenover de NOS niets bekend te kunnen maken.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat om de extra opvangplekken heeft gevraagd, laat aan NRC weten momenteel geen overzicht te hebben over welke provincies wel en niet gehoor hebben gegeven aan de oproep. De ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken vergaderen daar maandag opnieuw over. Dan wordt ook geïnventariseerd hoeveel extra opvangplekken er dit weekend bij zijn gekomen en hoeveel er nog nodig zijn.

Lees ook: Crisis Ter Apel is ‘nationaal vraagstuk’