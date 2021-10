Verstappen wint Grand Prix van Austin na spannende race

Max Verstappen heeft de Grand Prix in de Amerikaanse stad Austin gewonnen. Op het circuit in de staat Texas was de Nederlandse coureur net iets sneller dan zijn rivaal Lewis Hamilton. Dankzij zijn winst loopt Verstappen vier punten extra uit op Hamilton in het WK-klassement: zijn voorsprong beslaat nu twaalf punten.

De coureur van Red Bull begon aan de race in Austin vanaf poleposition maar werd al snel ingehaald door Hamilton. Enkele slimme pitstops zorgden er echter voor dat Verstappen de Mercedes-coureur wist te passeren. Hoewel Hamilton tegen het einde van de race steeds dichterbij kwam, lukte het hem niet meer de Nederlander in te halen. „Soms is het goed om agressief te rijden”, reageerde Verstappen over de boordradio vlak na zijn winst.

Het is voor Verstappen de eerste keer dat hij in Austin wint en de achtste Grand Prix die hij dit seizoen verovert. Dit Formule 1-seizoen worden er nog vijf Grands Prix verreden, met de eerstvolgende over twee weken in Mexico.