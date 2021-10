Trainer Van Bommel ontslagen bij Duitse club VfL Wolfsburg

Enkele maanden na het tekenen van een tweejarig contract, heeft de Duitse voetbalclub VfL Wolfsburg trainer Mark van Bommel per direct ontslagen. Dat heeft de ploeg uit de gelijknamige Noord-Duitse plaats zondag bekendgemaakt. VfL Wolfsburg stelt dat er „meer verdelende dan verbindende factoren” in de samenwerking tussen de club en de 44-jarige Nederlandse trainer waren.

Van de afgelopen vijf wedstrijden die Wolfsburg speelde, verloor de club er vier. De jongste nederlaag leed VfL Wolfsburg zaterdag tegen SC Freiburg (0-2), waarmee de ploeg op de negende plek in de Bundesliga terecht is gekomen. Het vorige seizoen eindigde Wolfsburg nog als vierde. „De overtuiging om in deze constellatie uit de moeilijke sportsituatie te komen en zo snel mogelijk de U-bocht tot stand te brengen, ontbrak en deed ons besluiten de samenwerking te beëindigen”, aldus VfL Wolfsburg.

Van Bommel tekende in juni van dit jaar een tweejarig contract bij de Duitse club, die de trainer op dat moment nog een „droomoplossing” noemde. „Ik ben verrast en teleurgesteld over de beslissing, omdat ik ervan overtuigd ben dat we samen weer op de weg naar succes zouden zijn gekomen”, aldus Van Bommel in een zondag gepubliceerde verklaring. „Ik wens het team toe dat ze er snel in slagen om het tij te keren.” In 2019 werd hij ontslagen bij PSV, omdat de Eindhovense ploeg toen vierde stond in de Eredivisie. Volgens de clubleiding was dat resultaat „PSV-onwaardig”.