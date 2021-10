Structuren slopen

Aan het begin van het voetbalweekend deed ik de radio aan voor de voorbeschouwingen. ‘Als je een wijk sloopt, sloop je ook de sociale structuur’, was het eerste dat eruit rolde. Het item ging over een volkswijk die gesloopt werd, maar misschien gold het ook voor elftallen: als je ze sloopt, sloop je ook de sociale structuur. Toen de avond ervoor de Leeuwinnen Cyprus met 8-0 met de grond gelijkmaakten, gingen de Cypriotische speelsters elkaar na elk tegendoelpunt steeds bozer toeschreeuwen. Hun vriendschappelijke banden verloren zichtbaar cohesie.

Zaterdagmiddag stonden de bulldozers te ronken bij de Keukenkampioendivisie. Roda JC tegen Emmen. Binnen tien minuten had Roda bij Emmen een pand omver en Emmen een bij Roda: 1-1. Ook bij Utrecht-Heerenveen werd niet met die leeuwinnenslag gesloopt, maar met 2-1 trok Utrecht wel het meubilair eruit bij Heerenveen en liet het achter met slechts één doelpunt om op te zitten – een dat Utrecht nog zelf gemaakt had ook.

RKC Waalwijk tegen Sparta stond in de 63ste minuut nog 0-0. Michiel Kramer miste een kans, uit frustratie beukte hij zijn hoofd tegen de doelpaal alsof hij de boel dan maar zo ging slopen. In de 89ste minuut lukte het hem inderdaad met datzelfde hoofd te scoren. Voor de moraal van de tegensupporters moet het doelpunt in de laatste minuut ongeveer de grootste sloophamer zijn. Bij PEC Zwolle tegen Heracles scoorde PEC in de 92ste minuut de 1-0. Achter het doel leek het of de supporters van pure vreugde het stadion zouden slopen.

De bulldozers trokken onverrichterzake verder over ’s lands voetbalvelden en eindigden in de Johan Cruijff Arena waar grachtengordel en Zuidas, eendrachtig, hecht en sterk, klaarzaten voor Ajax-PSV. Nu kunt u wel zeggen: ‘Hela, Ajaxsupporters bestaan uit meer dan rijkelui, de club hoort van oudsher bij Amsterdam-Noord en Betondorp, volksbuurtjes van hier tot ginder, et cetera’, maar met toegangskaartjes van minimaal 45 euro is Ajax de volksbuurt ontgroeid. Als de stad veryupt, veryupt ook de voetbalclub. Een kaartje voor de opera, om een als snobistisch te boek staand spektakel te noemen, kost 31 euro. Daarvoor krijgt u drie en half uur Don Giovanni. Ajax-PSV bij de vrouwen kost tussen de 2,5 en 7 euro.

Ajax sloopte PSV op gecontroleerde wijze. PSV was dan ook zonder steunpilaren het veld op gegaan. Aan de wanden die de Eindhovenaren meebrachten, werden explosieven bevestigd: Steven Berghuis, Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen, Dusan Tadic; ze detoneerden een voor een. PSV verging tot het stof waar het uit zal herrijzen, want een wezenlijk verschil tussen een gesloopt elftal en een gesloopte wijk, is dat het elftal weer bij elkaar komt om te spelen. Als je destructie samen overleeft, word je in de regel samen sterker. Oud-bewoners van neergehaalde volkswijken zien elkaar niet meer. Wat ze wel kunnen doen, is van de circa 6.000 euro verhuisgeld die ze ontvangen, seizoenkaarten aanschaffen voor het hele gezin. Kunnen ze een seizoen of vier, vijf hun club aanmoedigen. Thuis hebben ze dan geen vloerbedekking noch gordijnen, maar hé, je moet iets voor je club overhebben.

Carolina Trujillo is schrijfster.