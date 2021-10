Oppermachtig Ajax wint overtuigend van PSV in Eredivisietopper: 5-0

Ajax heeft de topper tegen PSV met 5-0 gewonnen. In een volle Johan Cruijff Arena werden de doelpunten gemaakt door Steven Berghuis, Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic. Dankzij de overwinning loopt Ajax verder uit op nummer twee PSV en heeft de koploper nu een voorsprong van vier punten.

PSV won in het begin van het seizoen met 4-0 van Ajax in de strijd om de Johan Cruijff-schaal. De Eindhovenaren troffen ditmaal echter een Ajax in vorm: dinsdag versloegen de Amsterdammers het Duitse Dortmund nog met 4-0 in de Champions League, waar PSV twee dagen later met 1-2 verloor van AS Monaco in de Europa League.

Desondanks kwam PSV sterk uit de startblokken in de Johan Cruijff Arena. Ajax-keeper Remko Pasveer moest meerdere malen redding brengen op schoten van de Eindhovense aanvallers. Gaandeweg de eerste helft vorderde, namen de Amsterdammers het voortouw en dat resulteerde in het openingsdoelpunt, gemaakt door Steven Berghuis. Ajax bleef dominant na de 1-0 en zette dat door in de tweede helft.

In de 56ste minuut scoorde spits Haller de tweede goal en daarmee was het verzet van PSV definitief gebroken. Ajax bleef aandringen en kwam via Antony en vervolgens invaller Davy Klaassen op 4-0. In de slotfase maakte aanvoerder Tadic er met zijn honderdste Eredivisie-goal 5-0 van.