Mogelijk steekpartij voor het eerst in Nederland live gestreamd

Een jonge vrouw, vechtend voor haar leven: live te zien op sociale media. Een fatale steekpartij tussen twee halfzussen afgelopen zaterdagavond lijkt een macabere primeur in Nederland. Filmbeelden van de zwaargewonde, bloedende vrouw, en mogelijk ook van de steekpartij, zijn live gestreamd op Instagram, zegt de politie.

De steekpartij begon zaterdag in de gezamenlijke woning van de twee halfzussen. Het 20-jarige slachtoffer vluchtte zwaargewond naar een buurhuis, waar zij is overleden. De politie heeft de 21-jarige halfzus thuis aangehouden. Zij is de enige verdachte. Of zij bij zinnen was of niet, wil de politie niet zeggen.

De beelden van het slachtoffer zijn via een „(bedrijfs)account” van de verdachte gestreamd, volgens het Brabants Dagblad. De politie heeft deze filmbeelden in bezit en in onderzoek. Er zijn ook screenshots op sociale media in omloop: de politie vraagt mensen deze „nare beelden” niet te delen en ze te verwijderen.

‘Impulsmoorden’

In het buitenland zijn meer voorbeelden bekend van livebeelden door daders. In Nederland leggen beveiligingscamera’s weleens moord en doodslag vast. Denk aan de moord op de Rotterdamse Hümeyra in de fietsenkelder van haar school in 2018, of de aanslag op advocaat Derk Wiersum in 2019 die van veraf deels is gefilmd.

„Maar dat een dader het zelf live vastlegt én live streamt, daar ken ik in Nederland geen voorbeelden van”, zegt Eric Slot van moordatlas.nl, een landelijk moordoverzicht. „De meeste moorden zijn ‘impulsmoorden’ en criminelen hebben zelf doorgaans geen belang bij het filmen van liquidaties. Hooguit een foto van het lijk als waarschuwing naar anderen.”

„Ik denk ook dat het de eerste keer is”, zegt Gerlof Leistra, samensteller van de jaarlijkse moordlijsten van Elsevier, over de zaak in Den Bosch. „Dit lijkt heel bewust gefilmd.”

De Rotterdamse rechtbank deed deze maand wel uitspraak in een moordzaak, waarin een filmopname door de dader ook een rol speelde, vertelt advocaat Nelleke Stolk. Die zaak ging om een zoon die zijn vader doodmartelde, en hier veertig minuten van filmde met zijn telefoon. Stolk: „Voordat hij wat met die film kon doen, is hij aangehouden. Godzijdank is die niet openbaar geworden.”

De zoon werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg tbs met dwangverpleging. Maar de film leverde wel belastend materiaal op: de rechter kon vaststellen hoelang de marteling minimaal had geduurd, dat de zoon uitsprak dat hij zijn vader wilde doden, en ondanks zijn stoornis tijd had zich te beraden: tussendoor ging hij even douchen.

Psychose

„Ik hoop dat er bij de halfzussen in Den Bosch ook sprake is geweest van een psychose of iets dergelijks”, zegt Stolk. „Dat maakt dat de handelingen dit meisje niet toegerekend kunnen worden. Anders is het wel heel gruwelijk om zoiets live te doen.”

Het zou best kunnen dat er vaker vergelijkbare beelden op internet of in de rechtbank zullen opduiken, denkt Stolk: „Messengeweld onder jongeren bijvoorbeeld wordt ook regelmatig gefilmd, heb ik de indruk. Door daders of door omstanders. Iedereen heeft tegenwoordig een camera, filmt zoiets en zet het maar online.”