Lavreysen wint derde gouden medaille op WK baanwielrennen

De Nederlandse wielrenner Harrie Lavreysen heeft zondag zijn derde gouden medaille op de WK baanwielrennen gewonnen. Dat deed hij door in de sprintfinale af te rekenen met de Nederlandse Jeffrey Hoogland. Eerder deze week won Lavreysen bij de WK in het Franse Roubaix goud bij de teamsprint en de keirin.

Hoogland won vrijdag de kilometer tijdrit, een onderdeel dat Lavreysen juist oversloeg. Daarnaast was het kwalificatietraject voor de sprintfinale voor Hoogland langer, waardoor hij met vermoeidere benen leek te starten. In de finale tussen de twee landgenoten werd een vroege aanval gepareerd door Lavreysen, die vervolgens een stuk sneller bleek.

Lees ook: Op de wielerbaan zijn Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland vrienden, teamgenoten én rivalen

Na zijn triple vorig jaar op de WK in Berlijn lukt het de 24-jarige Lavreysen weer alle drie de gouden medailles in de wacht te slepen. Net zoals in de afgelopen jaren is Nederland oppermachtig op de WK baanwielrennen: in totaal haalde de Nederlandse ploeg dit jaar vijf gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles. Met de triple op de WK in Berlijn is het ook op individueel vlak een zeer succesvol jaar voor Lavreysen, die op de Olympische Spelen in Japan goud won bij de sprint en de teamsprint.