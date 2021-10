Dodelijke steekpartij in Den Bosch gedeeltelijk gestreamd

Een dodelijke steekpartij in Den Bosch, waarbij een twintigjarige vrouw op zaterdagavond om het leven kwam, is gedeeltelijk gestreamd via Instagram. Screenshots worden nog steeds gedeeld via Whatsapp. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant zondag. De videobeelden zijn in handen van de politie, die onderzoekt wat er precies op te zien is.

Vermoedelijk zijn de beelden gedeeld door de verdachte in de zaak, de 21-jarige halfzus van het slachtoffer. De twee woonden samen in een huis in het noorden van Den Bosch, waar het incident is begonnen, schreef de politie op zondag.

De twintigjarige vrouw raakte door een serie messteken ernstig gewond. Ze vluchtte naar het huis van de buren, waar ze aan haar verwoningen overleed. De verdachte was nog in de eerste woning aanwezig toen de politie arriveerde. Ze werd direct aangehouden. Bij de steekpartij raakte ook een hond gewond, die door de dierenambulance is opgehaald en het na behandeling goed maakt.

De politie noemt de beelden die op Whatsapp rondgaan, en eerder op Instagram te zien waren, „verschrikkelijk om te zien”. „Deel ze niet met elkaar,” stelt de eenheid Oost-Brabant op in een verklaring. „Hoe zou jij het vinden als zulke beelden van je zus, vriendin of moeder op zouden duiken?”