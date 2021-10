Burgemeester Aboutaleb schudt handen bij finish marathon Rotterdam

De eerste hardlopers die zondag bij de marathon van Rotterdam over de finish komen, krijgen ondanks de coronamaatregelen toch een hand van Ahmed Aboutaleb. Dat heeft de burgemeester laten weten aan de NOS. Aboutaleb gebruikt voor het handen schudden een „ceremoniële handschoen”. De veertigste editie van de marathon is zondagochtend aan de voet van de Erasmusbrug van start gegaan. Aan de race doen meer dan 17.000 hardlopers mee.

Het is voor het eerst in tweeënhalf jaar dat de hardloopwedstrijd door kan gaan. „We konden lang geen zekerheid geven over het doorgaan van de marathon, maar de versoepelingen in de coronaregels overtuigden ons ervan dat het weer kan. Als iedereen zich netjes gedraagt, dan verwacht ik geen besmettingen”, zei de burgemeester tegen de NOS.

Aboutaleb noemt de marathon „heel mooi voor de stad”. „Het is niet alleen de marathon, maar het is een festival. Voor heel veel mensen is de marathon een dagje uit. Het is geweldig. Ik begreep dat er mensen uit 92 landen deelnemen en dat er geen hotelkamer meer vrij was.”