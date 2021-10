Colombiaanse drugsbaron na jarenlange klopjacht opgepakt

De Colombiaanse drugsbaron Dairo Antonio Úsuga, ook wel bekend als Otoniel, is op zaterdag na een klopjacht van ruim tien jaar gearresteerd. Dat bevestigde de Colombiaanse president Iván Duque in een persconferentie, die hij ook deelt op zijn twitteraccount. Duque noemt de arrestatie de „grootste klap voor de drugshandel in deze eeuw”, „alleen te vergelijken met de val van Pablo Escobar in de jaren negentig”.

Úsuga is een hooggeplaatst lid van de Clan del Golfo, een drugsbende die een van de grootste cocaïne-exporteurs van Zuid-Amerika is. President Duque noemt hem leider van de bende en zegt dat hij onder meer wordt verdacht van het verzenden van tientallen ladingen cocaïne naar de Verenigde Staten, het vermoorden van politieagenten, het rekruteren van minderjarigen en het seksueel misbruiken van kinderen. In de Verenigde Staten wordt hij beschuldigd van het importeren van ten minste 73.000 kilo cocaïne tussen 2003 en 2014, via onder meer Guatemala en Mexico, schrijft persbureau AP. De Clan del Golfo is actief in tien van de 32 Colombiaanse provincies.

De 50-jarige drugsbaron wordt al jaren gezocht. In 2016 begon de politie Operatie Agamemnon met het doel Úsuga te arresteren. Tientallen van zijn vertrouwelingen werden opgepakt en vermoord, en er kwam een grootschalig onderzoek naar zijn financiën, en eerder dit jaar arresteerde de politie ook zijn zus, Nini Johana Úsuga. Toch lukte het hem steeds om uit handen van justitie te blijven.

De Colombiaanse regering had een beloning van drie miljard pesos (meer dan 680.000 euro) beloofd aan degene die informatie kon geven die tot de arrestatie van Úsuga zou leiden. De Verenigde Staten boden vijf miljoen dollar (zo’n 4,3 miljoen euro) voor informatie over zijn verblijfplaats. Voor de grootste cocaïnemarkten ter wereld, Europa en de Verenigde Staten, is Colombia de belangrijkste leverancier.

