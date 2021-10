Wandelen tegen de opwarming van de aarde

Al veertig jaar maken ze zich zorgen over de staat van de planeet, drie vrienden die ooit samen milieukunde studeerden en sindsdien nog elk jaar samen wandelen. Vaak wandelen ze „zomaar”. Maar in 2015 liepen ze mee naar de klimaattop in Parijs en nu staan ze voor het station in Gouda om een etappe te lopen van de Climate Miles, een voettocht naar Glasgow, waar eind oktober COP26, de 26ste klimaattop van de Verenigde Naties wordt gehouden. „Ik maak me al zolang zorgen dat ik er melig van word”, zegt een opgewekte Arien Scholtens (59).

Ze horen bij een aanzwellende groep wandelaars die voor het station wachten tot ze naar Rotterdam gaan lopen. Zo’n vier-, vijfhonderd deelnemers verwacht milieu-organisatie Urgenda vandaag. Met een man of zestig begonnen ze op 6 oktober in de Eemshaven in Groningen. Komende maandag stappen ongeveer net zo veel Nederlandse wandelaars in de trein naar Edinburgh om van de Schotse hoofdstad in vier dagen naar Glasgow te lopen.

Tegen half tien komt de stoet in beweging. Livy Justice (13) loopt naast haar moeder. Het was haar idee, maar Livy wilde graag mee. Ze weet nog dat ze als achtjarige op het Jeugdjournaal bossen zag branden in Australië en Californië en begreep dat er een link was met de opwarming van de aarde. „Ik vind het gewoon debiel dat mensen niet zien hoe erg het is.” Het is haar schuld niet, dat weet ze ook wel, „maar ik vlieg minder en eet ook bijna geen vlees.”

Veel deelnemers zien eruit zoals doorgewinterde wandelaars eruitzien: in wandelbroek, op stevige bergschoenen. Voor anderen is het letterlijk een kruistocht in spijkerbroek – en op gympen. Zoals voor Piet Hermus (55), akkerbouwer uit Zevenbergschenhoek. Op 4 oktober rooide de hij de laatste aardappelen. In november begint de suikerbietenoogst. Dus tussendoor had hij wel even tijd om naar Glasgow te lopen.

Dode rat

Een boer die meeloopt met een klimaatmars, het is zeldzaam, maar hij vindt het niet raar. „Het gros van de boeren ervaart klimaatverandering aan den lijve. Ik zie vanaf 1998 al dat het steeds vaker en harder regent. Holland verzuipt. En tegelijkertijd wordt de bodem steeds droger.”

Hermus was in 2019 waarschijnlijk de eerste boer die met een tractor naar Amsterdam kwam, uit protest tegen klimaatverandering. Zijn boodschap bevalt niet iedereen. Hij kreeg doodsbedreigingen en een droge, dode rat opgestuurd. „Maar als ze me intimideren, zet ik juist een tandje bij.” Onder de klimaatwandelaars hoort hij deze weken ook veel „onzin”, zegt hij. „maar we delen dezelfde zorgen”.

Hermus vindt het wel een mooie budgetreis, deze ‘vegan foodcruise’. Urgenda heeft alle hotels gevraagd of ze voor de wandelaars veganistisch willen koken. En onderweg zijn er interessante sprekers en bezoekjes aan innovatieve bedrijven en klimaatprojecten.

Laagste punt van Nederland

Zo kun je deze zaterdag zomaar privécollege krijgen van hoogleraren Leon Lamers en Fons Smolders van de Radboud Universiteit, die het veenweidegebied bij Nieuwerkerk aan den IJssel, het laagste punt van Nederland, al wandelend van tekst en uitleg voorzien. „We lopen door een landschap van fossiele brandstof”, zegt Smolders. „Het veen gedijt goed als het nat is, maar door inklinking en uitdroging gaat er in Nederland jaarlijks voor twee miljoen personenauto’s aan CO 2 de lucht in.”

Vernatten, het waterpeil omhoog laten komen, is een moeilijke boodschap, merken ze. En niet alleen bij boeren. Weilanden met koeien zijn typisch Nederlands. Het is cultuurgoed dat mensen niet graag inruilen voor lisdoddes en veenmos.

Langs de slingerende route door het laagland staat hier en daar iemand de bonte stoet te aanschouwen. Ze zien ‘Grootouders voor het klimaat’ langskomen, een wandelaar op blote voeten, mensen met jasjes van GroenLinks of De Partij voor de Dieren of Milieudefensie. Veel veertigers, maar ook jongeren en een man met een rollator. Twee oudere dames bij de bushalte vinden het „schitterend”. Een vrouw met een poedel vindt het „belangrijk”, al weet ze niet zo goed waarom. Geen van de omstanders uit zich sceptisch over de wandelaars.

‘Veel meer positieve reacties’

Marjan Minnesma, voorvrouw van milieuorganisatie Urgenda, loopt vandaag achteraan. Het is haar opgevallen dat veel meer mensen onderweg positief reageren dan zes jaar geleden, toen ze naar Parijs liep, waar de vorige grote klimaattop was. „Er is echt wat veranderd, toen moest ik veel meer uitleggen.”

Je kunt zeggen dat zo’n wandeltocht preken voor eigen parochie is: alleen sympathisanten haken aan. Minnesma ziet dat iets anders. „De meesten zijn geen klimaatactivist, het is een heel mainstream publiek. Er worden ideeën, contacten en kennis uitgewisseld. Vorige keer kwam er zelfs een huwelijk uit voort.”

En wat je ermee bereikt? „Het geeft hoop om ergens aan mee te doen. Maar de politiek moet nu wel doorpakken, want de frustratie bouwt op als er niets gebeurt. Afgelopen week sprak ik een meisje dat door de opwarming van de aarde geen kinderen wil. Dan breekt je hart toch?”