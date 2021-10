Turkije verklaart tien ambassadeurs, onder wie Nederlandse, tot persona non grata

Turkije gaat de ambassadeurs van tien landen, waaronder Nederland, tot ongewenst vreemdeling verklaren. President Recep Tayyip Erdogan heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken daartoe opdracht gegeven, zei hij zaterdag bij een toespraak in de stad Eskişehir. Aanleiding van Erdogans besluit is de diplomatieke rel rond de filantroop Osman Kavala, die in een Turkse gevangenis zit en volgens de ambassadeurs moet worden vrijgelaten.

Of de diplomaten al officieel tot persona non grata zijn verklaard, is onbekend. Doorgaans worden ongewenst verklaarde diplomaten teruggeroepen naar hun thuisland. Het is ook nog niet duidelijk of en wanneer de Nederlandse ambassadeur, Marjanne de Kwaasteniet, terugreist naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Erdogan liet tijdens zijn speech blijken dat hij het een groot affront vindt dat de tien ambassadeurs - naast die van Nederland ook die van onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland - zich met de kwestie-Kavala hebben bemoeid. Maandag spraken de landen Turkije in een verklaring aan op de detentie van de zakenman, die volgens de regering betrokken was bij de couppoging in 2016. „Hoe onbeleefd”, sprak Erdogan. „Waar denken ze dat ze zijn? [...] Dit is het glorieuze Turkije. Je kunt niet hierheen komen en instructies lopen geven.” Dinsdag riep het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken de ambassadeurs al ter verantwoording over dezelfde kwestie.

‘Schaduw over democratie’

Osman Kavala (64) komt uit een belangrijke zakenfamilie en is al jarenlang een vooraanstaande figuur in het Turkse publieke debat. Hij heeft een stichting waarmee hij culturele projecten steunt en voert actie voor burgerrechten. Hij zat ook in het bestuur van de Turkse afdeling van de Open Society Foundation van de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros, het mikpunt van veel antisemitische complottheorieën. Erdogan verwees zaterdag in zijn toespraak naar Kavala als „de Turkse tak van Soros”.

In 2017 werd Kavala gearresteerd, op verdenking van betrokkenheid bij de grote antiregeringsprotesten in 2013. Justitie eiste levenslang, maar onverwachts sprak de rechtbank hem begin 2020 vrij. Hij mocht echter de gevangenis niet verlaten omdat hij vrijwel meteen een nieuwe zaak aan zijn broek kreeg, dit keer vanwege zijn vermeende bemoeienis met de poging tot staatsgreep in 2016. Mensenrechtenorganisaties en de Raad van Europa hebben Turkije verzocht Kavala vrij te laten omdat hij onwetmatig zou zijn vastgezet. De tien ambassadeurs zeiden afgelopen maandag dat „voortdurende vertragingen” in het proces een „schaduw werpen over het respect voor de democratie, de rechtsstaat en transparantie in het Turkse rechtssysteem”.