Politie: assistent-regisseur vertelde Baldwin dat wapen leeg was

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin kreeg vlak voor het fatale schietincident op de set van de film Rust van de assistent-regisseur te horen dat het wapen dat hij gebruikte voor de opnames leeg was. Dat melden Amerikaanse media zaterdag op basis van politiedocumenten. Donderdag loste het rekwisiet van Baldwin tijdens de opnames echte kogels. Cameraregisseur Halyna Hutchins (42) werd geraakt in haar borst en kwam om het leven, regisseur Joel Souza (48) raakte gewond aan zijn schouder.

Volgens het politierapport gaf de assistent-regisseur het wapen aan Baldwin met de mededeling dat het „cold” was, en dus niet geladen was met patronen. De assistent-regisseur zou „niet op de hoogte zijn geweest” dat er echte kogels in het wapen zaten. Met wat voor soort kogels het wapen geladen was, is niet bekendgemaakt.

Baldwin schreef vrijdag in een tweet „diepbedroefd” te zijn over het „ongeluk waarbij Halyna Hutchins” om het leven kwam. Hij zei „volledig mee te werken” aan het politieonderzoek naar het schietincident.

Volgens The New York Times liep in de week voorafgaand aan het incident een deel van de crew de set af uit onvrede over de werkomstandigheden. Het is onduidelijk of dit verband houdt met het fatale schietincident.

