Leven en sterven van de Berlijnse Muur

Het verhaal van de Muur, dat kennen we nou toch wel? Die stenen kolos met het prikkeldraad, de wachttorens, de zoeklichten en de mitrailleurs, die staat toch als een onneembare vesting, als een grimmige grens tussen vrijheid en dictatuur in ons historisch bewustzijn gegrift?

Ja, zeker en vast, dat staat hij, maar niet op de manier waarop Karen Billiet en Piet de Moor ons in een meer dan zeven uur durende podcastreeks door de stad leiden. Vlaamse schrijver De Moor woont sinds 2010 in Berlijn en komt er al sinds 1974. Billiet was zeven jaar toen de Muur viel. Ze wil werkelijk alles weten over het leven in de gespleten stad. Het verhaal begint vlak na de Tweede Wereldoorlog in Potsdam. Daar staan een paar villa's die redelijk onbeschadigd uit de bombardementen waren gekomen.

Geschiedenis 4 afl van 1 uur en 40 min. Klara