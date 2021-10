Kliniekclowns

Dus een cliniclown verdient meer dan een hoogopgeleide IC-verpleegkundige. Toen ik dit op de radio hoorde heb ik mijn auto een kwartiertje op de vluchtstrook geparkeerd. Met de alarmlichten aan. En met mijn voorhoofd op de claxon. Al gauw kwam er hulp en werd ik per ambulance naar het AMC gebracht. Kwestie van je sprakeloos gedragen. Op de Spoedeisende Hulp heb ik namens het gehele Nederlandse volk mijn oprechte excuses aangeboden aan het verplegend personeel van het gehele ziekenhuis en ik heb ze gevraagd of ze mijn verontschuldigingen ook willen overbrengen aan al hun collega’s in de rest van het land. Ook heb ik ze aangeraden om volgende week massaal met een rode clownsneus en een kapotte viool naar hun werk te gaan. Landelijk.

Hierna wandelde ik opgewekt en monter het ziekenhuis uit, terwijl ik aan iedere rolstoel of krukkenkoning vroeg wat er nou toch gebeurd was. Uit verveling door opgeschoten jongens voor de tram geduwd? Hooligans van een andere club ontmoet? De gewone doordeweekse akkefietjes.

In de metro heb ik nog een radeloze tirade gehouden over de te verwachten zouteloze zeikreactie van politiek Den Haag op dit ridicule inkomensverschil tussen de clowns en de verpleegkundigen. Er komt een onderzoek. Een diepgaand onderzoek. Paul Blokhuis zegt dat. Net als Hugo. En die Van Huffelen. Nee, die heeft geen mening. Eerst onderzoek! Misschien ook nog iets met ‘onderste steen moet boven!’

Cliniclowns. Ik ken mensen die als kleuter zo’n opdringerige griezel aan hun ziekbed hebben gehad en daar nog steeds heel slecht van slapen. Een vriendin vertelde dat die geruite lolbroeken tegenwoordig ook demente bejaarden aan het schrikken maken met hun fratsen en dat die oudjes daarna vaak direct overlijden. Na zo’n clownsbezoekje is er geen enkele reden meer om nog langer op aarde rond te scharrelen.

Met de metro kwam ik langs de Johan Cruijff Arena en kreeg onmiddellijk mijn goede humeur terug. Dat kwam door de hoogmis die de godenzonen van Ajax afgelopen dinsdag hebben opgevoerd tegen de Duitsers uit Dortmund. Zelden heb ik het stadion zo zien hossen. En zo terecht zien hossen. Ik deed vrolijk mee. Moest onderhand wel steeds denken aan dat Nijmeegse Goffertstadion dat afgelopen weekend door zijn hoeven ging door twintig springende Arnhemmers. Het stadion wordt komende week persoonlijk gekeurd door de Nijmeegse burgemeester Bruls zelf. Die gaat in ieder vak in zijn uppie een dansje doen op muziek van de Snollebollekes en als het beton dat houdt dan mag heel Nijmegen er weer in.

Niet veel later wandelde ik het Centraal Station uit en meldde me in mijn vaste koffietent waar iedereen zich hardop afvroeg of onze burgemeester Femke Halsema ook zo geschrokken is van het dodelijke schot dat de acteur Alec Baldwin op een Amerikaanse filmset gelost heeft. En of ze het drama met haar man besproken heeft? Hij is tenslotte de pistooltjesexpert!

Toen ik vertelde over mijn spontane ziekenhuisbezoek dacht men eerst dat ik boven alle bedden van de rochelende wappies een bordje met ‘Voorkomen is beter dan genezen!’ had gehangen. Maar ik vertelde de kroeg over mijn excuses die ik aan de verpleegkundigen had aangeboden en dat ik ze heb voorgesteld om binnenkort massaal met een rode clownsneus naar het werk te gaan. Maar dan ook echt met zijn allen. In alle huizen in Nederland waar verpleegd, verzorgd en onderbetaald wordt.

Snoeihard! En daarna grote foto’s in alle media. Tienduizenden verpleegkundigen! Allemaal met die rooie clownsneus op. En daarna met zijn allen naar Den Haag. Alle neuzen dezelfde kant op! En hij gaat pas af als er eindelijk normaal betaald wordt. Minimaal hetzelfde salaris als die muffe Cliniclowns.

„Maar ja”, zei Leo, de barman, „waar haal je zo gauw een kleine 200.000 van die rooie doppies vandaan? Want om zoveel mensen gaat het in de zorg. En ook nog binnen een week? Is dat niet iets voor iemand binnen het CDA? Daar kennen ze vast wel een paar aardige jongens die die dingen voor niks uit China willen halen.”

