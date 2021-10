‘Huurders dupe van nieuwe werkwijze Huurcommissie’

Huurders zijn de dupe van een „efficiëntere” werkwijze van de Huurcommissie, waarbij zaken schriftelijk worden afgedaan. Interne kritiek op de invoering van de werkwijze werd terzijde gelegd. Dat blijkt uit zaterdag verschenen onderzoek van onderzoeksplatform Investico en De Groene Amsterdammer.

De Huurcommissie kan door sociale huurders en bewoners van studentenkamers worden ingeschakeld bij een geschil met de verhuurder over bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of te hoge servicekosten. In het uiterste geval kan een huurverlaging van 80 procent worden opgelegd. Vanwege het oplopende aantal onbehandelde huurgeschillen besloot de commissie eind 2020 om vaker op basis van een papieren dossier een oordeel te vellen, in plaats van een zitting te houden over het geschil.

Commissieleden stellen in een intern advies, dat in handen is van Investico, dat deze werkwijze „onrechtmatig” en „onhoudbaar” is. Kwetsbare huurders zouden de dupe worden van deze werkwijze omdat zij soms minder goed hun verhaal op papier weten te krijgen. Zij zouden vaker baat hebben bij een zitting om hun zaak toe te lichten. Volgens huuradviseurs is de kwaliteit van de uitspraken achteruit gegaan sinds de schriftelijke procedure de norm is.

De huidige achterstanden en nieuwe werkwijze hangen volgens bronnen van Investico samen met het geslonken budget van de Huurcommissie. In tien jaar tijd zou dit zijn gedaald van 23 naar 14 miljoen euro. Ook werden 34 van de 49 zittinglocaties in het land gesloten en daalde het aantal commissieleden van honderd naar veertig. Commissievoorzitter Asje van Dijk ontkent tegenover Investico dat de kwaliteit van de uitspraken daalt en stelt dat de budgetten niet dalen, maar dat er sprake is van „een fluctuatie”.