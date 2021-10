‘Facebook-medewerkers waarschuwden voor polariserende berichten’

Meerdere Facebook-medewerkers hebben in de maanden rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 gewaarschuwd voor ophitsende berichten rond stemfraude die gedeeld werden op het sociale mediaplatform. Dat schrijft The New York Times zaterdag op basis van interne documenten van Facebook en eigen onderzoek. Het bedrijf ligt de laatste tijd vaker onder vuur vanwege de potentieel polariserende en schadelijke berichten die circuleren op Facebook en Instagram.

Na de verkiezingsuitslag verspreidde toenmalig Amerikaans president Donald Trump onjuiste beweringen dat hij de verkiezingen eigenlijk gewonnen zou hebben van Joe Biden en dat de winst hem door stembusfraude ontstolen zou zijn. Deze uitlatingen speelden een belangrijke rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, toen demonstranten het Amerikaanse regeringsgebouw binnendrongen. Bij het incident vielen vijf doden en tientallen gewonden.

Desinformatie

Facebook-medewerkers waarschuwden de afgelopen jaren herhaaldelijk dat het platform stimulerend werkt voor de verspreiding van radicale en polariserende berichten. Berichten over stembusfraude waren volgens hen vaak de meest verspreide en best gelezen bijdragen rond de verkiezingen. Facebook greep na de klachten niet of pas veel later in. Het beleid zou zijn om bij desinformatie niet of hooguit beperkt in te grijpen.

Eerder deze maand liet oud-medewerker Frances Haugen weten dat Facebook al jarenlang winst maken belangrijker vindt dan de veiligheid of gezondheid van zijn gebruikers. Zo zou het bedrijf volgens de klokkenluider op de hoogte zijn dat berichten op Facebook en Instagram leiden tot radicalisering, polarisatie en psychische klachten, maar dit hebben toegelaten omdat er geld mee te verdienen viel. Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft de aantijgingen ontkend.