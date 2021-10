Na het avondeten ga ik op verzoek van onze zoon van 14 een potje met hem kaarten. Om het vader-zoon-moment inhoud te geven, stel ik hem de open vraag hoe het met hem gaat. Zijn reactie: „Waarom vraag je dat, ben je m’n mental coach of zo?”

