Zeker zestien doden bij explosie buskruitfabriek in Rusland

Bij een explosie in een buskruit- en chemicaliënfabriek in de west-Russische provincie Ryazan zijn vrijdag zestien mensen om het leven gekomen. Zeker één iemand is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Dat melden internationale persbureaus.

Volgens het Russische staatspersbureau TASS is de explosie veroorzaakt doordat de productievoorschriften op de werkplaats niet werden nageleefd. Het is onduidelijk wat daar mee wordt bedoeld en wat er precies is ontploft. De fabriek is vanwege het dodelijke incident onder verscherpt toezicht gesteld van lokale aanklagers.

In de omgeving van de fabriek, dat is gelegen op zo’n 270 kilometer ten zuidoosten van de Russische hoofdstad Moskou, was even na acht uur ’s ochtends een harde knal te horen. Vervolgens vloog een deel van het pand in brand. Zeker 170 brandweerlieden en vijftig blusvoertuigen werden ingezet om de brand te blussen.

Op beelden die rondgaan op sociale media is de ravage goed zichtbaar: