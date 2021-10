Verstopt door corona: de wetenschappelijke uitgeefmachine slibt dicht

Een vloedgolf aan studies naar het coronavirus overspoelde wetenschappelijke tijdschriften en websites de afgelopen twee jaar. Wereldwijd lieten onderzoekers alles uit hun handen vallen om onderzoek te doen aan het nieuwe virus dat eind 2019 opdook. In de biomedische bibliotheek PubMed staan inmiddels bijna 180.000 publicaties over SARS-CoV-2 of Covid-19. Ter vergelijking, sinds de ontdekking van het ebolavirus in 1976 zijn daarover zo’n 10.500 studies verschenen, over hiv en aids verschijnen pakweg 20.000 studies per jaar.

Nooit eerder zijn in zo’n korte tijd zo veel wetenschappelijke studies over één onderwerp verschenen. Het zette de kritische beoordeling van al dat onderzoek hevig onder druk. Sommige wetenschappers vrezen dan ook dat de stortvloed aan covidpapers de kwaliteit van de kennis ondermijnt.

Van oudsher wordt een manuscript van een nieuwe studie op verzoek van een wetenschappelijk tijdschrift beoordeeld door twee tot vier onafhankelijke wetenschappers. Deze peerreviewers bekijken of het werk zo gepubliceerd kan worden: zijn er verbeteringen nodig of extra onderzoek? Kortom: kan het door de beugel? Dat kost tijd. Er moeten ter zake kundige beoordelaars worden gevonden, en die moeten minstens een halve dag de tijd hebben.

Zelfs in toptijdschriften als Nature en Science komen nu soms ongelofelijk slechte studies Ron Fouchier viroloog

Voor de pandemie duurde het makkelijk drie maanden voordat een ingestuurd artikel geaccepteerd was voor publicatie – veel te lang in een crisis waarin de hele wereld hongert naar de nieuwste inzichten.

Al vroeg in de pandemie werd de norm voor virologen en andere covidonderzoekers dan ook om studies alvast te publiceren op preprintservers, in afwachting van die beoordeling. Ook op die servers verschenen honderden publicaties per week. Handig om snel nieuwe kennis te delen, maar wel met een groot risico: de verkeerde conclusies van slecht uitgevoerde studies werden soms snel opgepikt door de media. Dat vergrootte de verwarring, soms ook onder beleidsmakers.

Tegelijkertijd schroefden wetenschappelijke tijdschriften hun peerreviewproces op zodat covidstudies, zeker in de eerste maanden van de pandemie, soms binnen een paar dagen beoordeeld worden. „De vraag is hoe tijdschriften dat doen, en of de reviewers wel echt de deskundigen zijn”, zegt arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht.

Op de vingers getikt

Epidemioloog Gowri Gopalakrishna van het Amsterdam UMC merkt uit gesprekken met collega’s dat sommige tijdschriften enkele eisen voor deelname aan peerreview hebben verlaagd. En ook viroloog Ron Fouchier van het Erasmus MC in Rotterdam heeft de indruk dat wetenschappelijke tijdschriften onvoldoende goede reviewers kunnen vinden. „Zelfs in toptijdschriften als Nature en Science komen nu soms ongelofelijk slechte studies, die er vijf jaar geleden nooit in zouden zijn gekomen.” Zo trof hij onlangs een overzichtsartikel in Science aan over de overdracht van SARS-CoV-2 door de lucht. „Daarin worden alleen studies aangehaald die aansluiten bij de aannames van de auteurs, terwijl voor de tegengestelde conclusies evenveel studies zijn. Normaal word je dan op de vingers getikt door de editor of de reviewers van Science. Maar in dit geval is dat er doorheen gefietst. Ik moet concluderen dat de peerreviewprocedure niet meer werkt daar.”

Dat is niet de ervaring van Science. „Wij hebben geen algemene problemen ervaren om rigoureuze peerreview van studies te waarborgen”, schrijft senior editor Caroline Ash, „ook niet die over SARS-CoV-2.”

De kleinere, specialistische tijdschriften hebben zo mogelijk nog grotere problemen, zegt Fouchier. Reviewers beoordelen veel voor de grote tijdschriften en zeggen nee tegen de kleinere. „Een niet-covidgerelateerd manuscript van mijn groep ligt al zeven maanden te wachten op reviewers bij een kleiner tijdschrift.”

Ook Bonten ziet dat preprints nu soms juist erg lang blijven liggen. „Simpelweg omdat het moeilijk is om reviewers te vinden.” Zelf houdt hij door drukte ook meer verzoeken af.

Voor de wetenschap is het gebrek aan goede reviewers een probleem aan het worden, zegt Fouchier. „De wetenschappelijke kwaliteit van covidliteratuur laat te wensen over. Niemand neemt ook meer de tijd om na publicatie dingen recht te zetten. En er is zoveel bagger.”

Slecht uitgevoerd onderzoek

Het proces van peerreview hapert dus onder de grote publicatiedruk. „Er is voor zover ik weet nog geen onderzoek naar gedaan, maar we kunnen er gerust van uitgaan dat dit de integriteit van de covidliteratuur ondermijnt”, zegt epidemioloog Gopalakrishna. Meer onderzoek betekent ook meer slecht uitgevoerd onderzoek, want ook voor de pandemie liet de kwaliteit al te wensen over. Gopalakrishna publiceerde in juni de resultaten van een studie naar de onderzoeksintegriteit onder bijna 7.000 Nederlandse academici. „De helft gaf aan dat ze er de afgelopen drie jaar regelmatig bedenkelijke onderzoekspraktijken op nahielden, zoals belangrijke bevindingen weglaten of scheve conclusies trekken. En 1 op de 12 had wetenschappelijk wangedrag begaan, zoals gegevens verzinnen of bewerken. Dat komt overeen met internationale bevindingen.”

Slordige wetenschap was er dus al. Die komt mee in de lawine van preprints, en door de rammelende peerreview ook in gepubliceerd onderzoek. „De pandemie is een stresstest die zwaktes blootlegt, ook in de wetenschap en in peerreview.”

Hoe bieden de wetenschappelijke tijdschriften de vloedgolf aan corona-onderzoeken het hoofd? Nature en Science zagen door ‘uitzonderlijke drukte van de editors’ geen kans uitgebreid te reageren, het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet wel. Daar was de maandelijkse toestroom in de tweede helft van 2020 soms vijf keer hoger dan gewoonlijk, zegt senior executive editor Naomi Lee. „Soms nog meer. Maar we waren heel selectief bij het bepalen welke papers we naar reviewers stuurden, dus dat is niet met dezelfde factor verhoogd.” Het reviewen gaat nog steeds met dezelfde grondigheid als voor de pandemie, zegt ze. „We vragen per artikel minstens vier beoordelaars, waaronder altijd een statisticus. Die vragen we hun commentaar binnen 48 uur terug te sturen, of sneller als de studie erom vraagt.”

Omdat er onderzoek binnenkwam uit bijvoorbeeld India, Brazilië en China, konden we ook daar meer reviewers vinden Naomi Lee The Lancet

Om het ontstellende aanbod aan te kunnen paste The Lancet de logistiek aan. „We inventariseerden overdag alvast wie beschikbaar was als er ’s avonds een paper zou binnenkomen. Mensen zetten allemaal een tandje bij. Dat kon ook omdat sommige gebruikelijke werkzaamheden wegvielen, zoals conferentiebezoek of vaste vergaderdagen.”

De eisen aan reviewers heeft The Lancet niet versoepeld, maar er zijn wel actief meer beoordelaars gezocht, ook buiten Europa en Noord-Amerika. „Omdat er onderzoek binnenkwam uit bijvoorbeeld India, Brazilië en China, konden we ook daar meer reviewers vinden.”

De weging van het aanbod was soms anders dan voor de pandemie. Lee: „Wij zoeken gedegen werk waarvan de conclusies de klinische praktijk zullen veranderen, of die een grote conceptuele stap voorwaarts betekenen. Normaal gesproken zijn dat grote klinische trials en studies. Maar in de pandemie waren de eerste belangrijke studies relatief klein, omdat ze snel gedaan werden met de data die beschikbaar waren.”

Onder de hoge pandemische druk glippen er regelmatig artikelen doorheen die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Met soms ingrijpende gevolgen.

Het grootste schandaal was rond twee terugtrekkingen begin juni 2020 in de medische toptijdschriften The Lancet en The New England Journal of Medicine, van studies naar het antimalariamiddel hydroxychloroquine en naar bloeddrukverlagers. Die studies baseerden zich op patiëntengegevens die waren verzameld door het Amerikaanse bedrijfje Surgisphere. Al direct na publicatie schoten kritische wetenschappers gaten in de studies. Het bedrijfje, van één van de auteurs van al die studies, Sapan Desai, weigerde de onderliggende gegevens beschikbaar te maken voor een onafhankelijke beoordeling, waarop alle studies werden teruggetrokken. Maar de WHO had inmiddels op basis van een van de publicaties grote studies naar hydroxychloroquine stopgezet. „Dat was wel pijnlijk”, zegt Bonten. „De editors en reviewers hebben allemaal zitten slapen.”

The Lancet heeft na de Surgiphere-terugtrekking de procedure aangescherpt, zegt Lee. „Zowel bij klinische trials als bij onderzoeksartikelen vragen we nu auteurs om een verklaring voor het delen van gegevens. Daarnaast moeten auteurs verklaren dat ze de onderliggende data geverifieerd hebben. En we zoeken nu altijd een reviewer die de gebruikte dataset kent.”

Bonten: „In de loop van de pandemie is de kwaliteit van het onderzoek wel verbeterd. Goede studies vergen ook tijd. Zeker het onderzoek waar we onze beslissingen op baseren is doorgaans goed uitgezocht.”

Worden er door de haast en de stortvloed nu ook duidelijk meer Covid-19-studies ingetrokken dan andere studies in prepandemische tijden? Dat is nog niet te zeggen, volgens medisch journalist Ivan Oransky. Hij is oprichter van de database Retraction Watch, waarin hij met een collega al elf jaar alle ingetrokken wetenschappelijke artikelen bijhoudt. „Een terugtrekking duurt gemiddeld drie jaar, en we zijn pas achttien maanden op weg. De teller voor Covid-19 staat nu op 167 terugtrekkingen. Afgezet tegen het totale aantal gepubliceerde papers is dat een percentage wat je ongeveer verwacht. Maar ik wil geen vergelijking maken voor we drie jaar verder zijn.” .

Dat peerreviewers schaars zijn heeft ook Oransky ervaren. Tot zijn stomme verbazing werd hij al door vier verschillende wetenschappelijke tijdschriften benaderd om als reviewer op te treden. „Ik heb vriendelijk bedankt. Ik ben geen covidexpert.” Die schaarste was er altijd al, zegt hij, het is door de pandemie hooguit verergerd. Het is geen nieuw probleem.”

Pijnpunt van preprints

Een recente intrekking op Retraction Watch, uit het tijdschrift Scientific Reports, legt een pijnpunt bloot dat met de nu massaal gepubliceerde preprints wél een nieuw probleem vormt: de gewraakte studie is al in een meta-analyse beland, waarin verschillende onderzoeken samengenomen worden om een steviger conclusie te kunnen trekken.

Dat is een groot risico van preprints die lang blijven staan, zegt Bonten. „Als artikelen bij elkaar worden genomen en daar preprints bij zitten die echt niet kloppen, wegen die in zo’n meta-analyse mee. Daarom moet je goed kijken welke studies worden meegenomen. Dat gebeurt – netjes gezegd – niet altijd.”

Een meta-analyse zou daarom een levend document moeten zijn, vindt Oransky. „Een aanpasbaar document waar je een studie uit kan halen als die bijvoorbeeld zes maanden later nog niet is beoordeeld.”

Het peerreviewproces kan venijniger zijn, daar kan iemand in alle anonimiteit nog fijn een oude rekening vereffenen Marc Bonten arts-microbioloog

Een ander pijnpunt: preprints worden soms al veelvuldig aangehaald op sociale netwerken of in de media. Op de website covid19primer wordt bijgehouden welke covidonderzoeken verschijnen, welke publicatiestatus ze hebben, en hoe vaak ze op sociale media of in het nieuws zijn geciteerd. Er staan op dit moment bijna 1.800 preprints op. De oudste zijn van 22 juli – die staan dus al drie maanden online zonder de gangbare peerreview. De meeste preprints van de laatste week van juli zijn niet opgemerkt maar sommige zijn honderden keren gedeeld op sociale media, enkele duizenden keren, met zelfs uitschieters naar 23.000 of 25.000 keer. Op de site wordt ook de verwarring duidelijk die ontstaat als studies meerdere keren worden geopenbaard, als preprint en later als publicatie: soms zijn de artikelen die nog als preprint op de site vermeld staan inmiddels onder een andere titel gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

Toch zal het onstuimig toegenomen gebruik van preprint-websites niet meer worden teruggedraaid, denken zowel de onderzoekers als Lee en Oransky. The Lancet heeft zelfs zijn eigen preprintserver. Alle geïnterviewden vinden preprints een goede ontwikkeling: kennis delen gaat sneller en iedereen kan – in theorie – meedoen aan de beoordeling. En, anders dan bij de klassieke peerreview, is dat niet anoniem. Bonten: „Dat is niet per se een nadeel. In de wetenschap is nette, inhoudelijke kritiek heel gewoon. Het peerreviewproces kan venijniger zijn, daar kan iemand in alle anonimiteit nog fijn een oude rekening vereffenen.” Maar, benadrukt hij, het gebruik van preprints vraagt wel meer van onderzoekers. „Je bent verplicht om goed te kijken naar wat er gedaan is.”

Heel veel kleine foutjes

Onlangs stortte Bonten zich met zijn onderzoeksgroep een week lang op een preprint van een Israëlische studie, die suggereerde dat een covidinfectie iemand tien keer zoveel bescherming bood als vaccinatie. „De studie kreeg veel aandacht op sociale media, maar je voelt aan je water dat die uitkomst niet waar kan zijn. Vaccinaties beschermen al voor 95 procent, hoe kan dat tien keer meer worden?” In de complex opgezette studie bleken heel veel kleine foutjes tot een incorrecte uitkomst te leiden. „Dat zo’n studie er tussendoor glipt in een reviewproces is zeker niet uitgesloten.” Bonten plaatste het commentaar onder het artikel, dat nog altijd op de preprintserver staat. „Dat is het mooie: iedereen kan erop reageren. Ik ben benieuwd of dat artikel nog in een tijdschrift komt, en of ze iets gedaan hebben met de kritiek.”

We moeten peerreview, en wetenschappelijke kritiek op preprints, gaan zien als een belangrijke bijdrage van onderzoekers Ivan Oransky medisch journalist

De open wetenschap op preprintservers kán dus goed werken. Maar een week lang de volle aandacht van een hele onderzoeksgroep is maar weinig preprints of manuscripten gegund. De wetenschappelijke kritiek op preprints moet dus beter georganiseerd worden, net als het peerreviewproces, zegt Gopalakrishna. Dat kan verbeteren als onderzoekers er wetenschappelijke waardering voor gaan krijgen. Nu is dat niet het geval: het is een extra taak voor vaak toch al overbelaste onderzoekers. „We moeten peerreview, en wetenschappelijke kritiek op preprints, gaan zien als een belangrijke bijdrage van onderzoekers. Subsidiegevers en onderzoeksinstituten zouden bijvoorbeeld, naast het aantal publicaties dat een wetenschapper op zijn naam heeft staan, ook moeten kijken naar hoeveel hij of zij heeft bijgedragen aan peerreview.”

Ook de manier waarop wetenschappers en journalisten onderzoek beschrijven moet veranderen, vindt Oransky. „Of het nu peerreviewed onderzoek is of een preprint: we moeten er eerlijk bij zeggen dat het niet het laatste woord is, maar wat we tot nu toe weten. Ook peerreview is geen stempel van goedkeurig. Het is niet zwart-wit, het is een continuüm. Als we daarover open zijn maakt het niet meer uit of het een preprint of een peerreviewed paper is.”

Na achttien maanden pandemie is de grootste druk voorbij. Het meeste onderzoek voegt nu een klein puzzelstukje toe en is niet heel urgent. Bij The Lancet is het maandelijkse aanbod weer ongeveer wat het voor de pandemie was.

De lat verschuift weer naar normaal, merkt ook Bonten. „In het begin van de pandemie kon je bijna zelf uitkiezen waar je wilde publiceren. Het wordt nu weer moeilijker om je stuk snel in een tijdschrift met veel aanzien te krijgen.”