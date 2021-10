VS zullen Taiwan verdedigen bij eventuele aanval van China

De Verenigde Staten zullen Taiwan verdedigen bij een eventuele aanval van China. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden donderdag gezegd in een interview met CNN. Hoewel de VS nauwe banden onderhouden met Taiwan, onder meer met wapenleveranties, is het voor het eerst dat Biden bevestigt het eiland militair te zullen verdedigen bij een aanval van China.

China beschouwt het de facto onafhankelijke Taiwan als een afvallige provincie die weer onder Chinees gezag moet worden gebracht en heeft de militaire druk op het eiland onlangs opgevoerd. Een recordaantal Chinese militaire vliegtuigen heeft recentelijk zonder toestemming de ‘defensiezone’ van Taiwan doorkruist.

Biden is niet uit op een langdurig conflict met de Chinese president Xi Jinping, zei hij in het CNN-interview van donderdag. Wel bevestigde hij tot twee keer toe dat de VS Taiwan zullen beschermen bij een eventuele aanval van China. „Ik wil dat China begrijpt dat we niet van plan zijn een stap terug te doen en een van onze standpunten te veranderen”, aldus de Amerikaanse president.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag getergd gereageerd op de uitspraken van Biden. Op een persconferentie in Beijing, waarover Reuters schrijft, riep Wang Wenbin de VS op om „geen verkeerde signalen te geven aan voorstanders van Taiwanese onafhankelijkheid”. China doet geen concessies als het gaat om zijn kernbelangen, voegde hij daar nog aan toe.

