Voor PSV is de strijd met Ajax een oefening in geduld

Vermoeid leunt PSV-directeur Toon Gerbrands tegen de glimmend witte bar van de ‘Ronaldo-zaal’, zijn rug naar de glazen, het gezicht richting de persconferentie die zojuist een paar meter verderop is begonnen. Journalisten met laptops op schoot kijken en luisteren naar de trainer tegenover hen. Eén camera negeert de voorstelling en zoomt onbarmhartig in op de grote man in het blauwe pak die alleen staat aan de toog. Gerbrands heeft het niet in de gaten. In een tobberig gebaar buigt hij zijn hoofd en verstopt zijn blik achter de hand tegen zijn voorhoofd.

Het is dinsdagavond 24 augustus van dit jaar. PSV heeft zojuist in eigen stadion met 0-0 gelijkgespeeld tegen Benfica. Geen schande. Na een flitsende seizoenstart waarin PSV achtereenvolgens Galatasaray en FC Midtjylland overtuigend versloeg was het elftal van trainer Roger Schmidt ook deze avond de betere. Het doet er niet toe. Door de 2-1 nederlaag eerder in Lissabon stapte PSV vanavond als verliezer van het veld. Gerbrands, die het thuisduel tegen Benfica „bepalend” noemde voor het seizoen, kent de consequenties. Weer een jaar geen Champions League. En vooral: weer een jaar waarin rivaal Ajax zijn financiële voorsprong kan bestendigen.

Zondag spelen ze tegen elkaar in Amsterdam. Het verschil op de ranglijst is klein, een punt in het voordeel van koploper Ajax. Eerder dit seizoen, tweeënhalve week voor de deceptie tegen Benfica, won PSV in de Arena met 4-0 van Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal. Met onder anderen aanvallers Noni Madueke (Engels toptalent), Mario Götze (in 2014 wereldkampioen met Duitsland), Cody Gakpo (basisspeler van Oranje) en Eran Zahavi (ervaren Israëlische doelpuntenmaker) heeft Schmidt bovendien uitstekende spelers tot zijn beschikking, hoewel Madueke en misschien ook Gakpo de wedstrijd tegen Ajax moeten missen vanwege blessures.

Maar om een selectie te bouwen die goed en breed genoeg is om de Amsterdamse concurrent een heel seizoen bij te benen én Europees uit te blinken, moet PSV de budgettaire kloof met Ajax kleiner maken, weten ze in Eindhoven. „Aanhaken”, noemde Gerbrands dat na afloop van het vorige seizoen, waarin PSV tweede werd op 16 punten van Ajax.

De vraag is alleen: hoe?

De grote sprong voorwaarts

Aanhaken, dat was ook de gedachte in Amsterdam in het late voorjaar van 2018. Aanhaken bij de Europese subtop. Want van het optimisme na het onverwachte Europese succes van een jaar eerder, waarin Ajax de finale van de Europa League had gehaald, was niets meer over. Ajax was al voordat het seizoen goed en wel begon Europees uitgeschakeld door de bescheiden tegenstanders Nice en Rosenborg. In de Eredivisie was PSV superieur; dieptepunt was de 3-0 nederlaag in Eindhoven, vlak voor het einde van het seizoen. Ajax leek teruggevallen in het patroon dat sinds de eeuwwisseling steeds dominanter was geworden: Europees onbeduidend, nationaal stuivertje wisselen met PSV – en bij uitzondering Feyenoord, AZ of FC Twente.

Het bracht de directie van Ajax er dat voorjaar toe een zogeheten ‘benchmarkanalyse’ uit te voeren, vertelt een betrokkene uit die tijd. Met andere woorden: de club die zichzelf in het verleden vaak als voorbeeld zag voor de rest, ging de concurrentie doorlichten om ervan te kunnen leren. Daarbij keek Ajax niet naar clubs aan wie het zich op basis van de prijzenkast zou mogen spiegelen, maar naar clubs die volgens de ranglijstjes van de UEFA op dat moment min of meer gelijkwaardig waren. Geen Liverpool of Borussia Dortmund, maar Bayer Leverkusen en Olympique Lyon – die categorie.

Een onvermijdelijke uitkomst van die analyse was dat Ajax zijn zuinigheid moest loslaten om structureel beter te presteren. Investeren in de selectie dus. Niet zozeer door grote transfersommen te betalen, als wel door de spelerssalarissen flink op te schroeven en zo aantrekkelijker te worden voor ervaren topspelers en buitenlandse talenten. Dat had Ajax tot dan toe niet aangedurfd, omdat zo’n wijziging vrijwel onherroepelijk is. Het kwam neer op gokken op Europees succes, vonden ze in Amsterdam, in combinatie met eventuele transferinkomsten, om zo de hogere salariskosten jaar na jaar te kunnen bekostigen. Te risicovol, was het oordeel. En dus hield de club lang vast aan een salarisplafond van zo’n 1 miljoen euro per jaar.

Spelers van PSV vieren het winnen van de wedstrijd Johan Cruijff-schaal, in augustus dit jaar. Foto Jeroen Putmans/ANP

Al jaren klonk zware kritiek op de weigering in Amsterdam om mee te gaan in de Europese trend van snel stijgende spelerssalarissen. Maar in zekere zin is het – bewust of onbewust – deze spaarzaamheid geweest die de strategiewijziging mogelijk maakte die aan de basis stond van de latere sportieve opmars. Ajax had, mede dankzij het Europa League-succes van 2016-2017, in het voorjaar van 2018 een eigen vermogen opgebouwd van ruim 150 miljoen euro, grofweg drie keer het bedrag dat Ajax jaarlijks aan salarissen betaalde. Met die buffer, en in de wetenschap dat na een jarenlange machtsstrijd de rust was weergekeerd in het bestuur en de raad van commissarissen, durfde Ajax het salarisplafond los te laten.

En dus slaagde Ajax er onder leiding van algemeen directeur Edwin van de Sar en technisch directeur Marc Overmars (technisch directeur) in spelers te halen die voorheen onbereikbaar waren, om te beginnen Dusan Tadic en Daley Blind. Het ‘spelersbudget’ ging van rond de 50 miljoen in één keer naar meer dan 90 miljoen euro. Dankzij een uitzonderlijk succesvol seizoen in de Champions League, waarin Ajax de halve finale haalde, verdiende de club dat bedrag ruimschoots terug en trad direct het vliegwieleffect op waarop was gehoopt. Maar ook als het was het misgegaan, bijvoorbeeld doordat Ajax was uitgeschakeld in een van de drie voorrondes die het moest spelen voor deelname aan de Champions League, waren de gevolgen te overzien geweest. In het ergste geval had de club ingeteerd op het eigen vermogen.

Geduld hebben

Dat is precies waar het probleem zit bij PSV. De club is financieel gezond, ondanks het aan corona gerelateerde verlies van ruim 23 miljoen euro dat PSV eerder deze week bekendmaakte. Bovendien kan PSV rekenen op de steun van rijke partners uit de regio, zoals multinationals Philips, ASML en VDL Groep. Die hebben PSV, behalve sponsorgelden, tegen gunstige voorwaarden tientallen miljoenen geleend en zouden bereid zijn tot een volgende ‘kapitaalinjectie’. Met onder anderen Madueke en Gakpo heeft de club daarnaast jonge spelers die in de toekomst veel geld kunnen opleveren.

Maar met een eigen vermogen van 17 miljoen euro en wéér een seizoen zonder Champions League, ontbeert PSV de reserves om op een verantwoorde manier het spelersbudget, op dit moment zo’n 50 miljoen euro, flink op te schroeven. Ook omdat het risico op mislopen van de Champions League hoe dan ook aanzienlijk blijft met Ajax als concurrent.

Dat verandert pas als Nederland dankzij goede Europese prestaties een extra (rechtstreeks) ticket voor de Champions League verdient, erkende Toon Gerbrands afgelopen maandag bij de presentatie van de jaarcijfers. Of en wanneer dat zal gebeuren, is voor een belangrijk deel afhankelijk van Ajax, dat in de Champions League veruit de meeste Europese punten kan sprokkelen. In feite wacht PSV dus op Europees succes van zijn Amsterdamse rivaal om zelf te kunnen investeren.

Tot die tijd moet PSV het met aanzienlijk minder middelen doen dan Ajax. Een geruststelling voor de Eindhovense club is dat Ajax zijn spelersbudget voorlopig niet veel verder kan verhogen zonder grote risico's te nemen. Ajax gaat in zijn begroting immers al uit van deelname aan de Champions League. En zo lang de club actief blijft in de Eredivisie, zijn inkomsten uit tv-rechten relatief beperkt.

Nog een geruststelling voor de club van Gerbrands: financiële verhoudingen zijn weliswaar belangrijk, maar niet allesbepalend in het voetbal, zoals Ajax deze week nog liet zien door Borussia Dortmund met 4-0 te verslaan. De omzet van de Duitse club ligt met 334 miljoen euro (seizoen 2020-2021) ruim tweeënhalf keer hoger dan die van Ajax, dat vergeleken met de Europese subtop nog altijd een mager budget heeft.

Gerbrands wil daarom niet tornen aan de doelstelling die hij coach Roger Schmidt en zijn team heeft meegegeven, zei hij maandag: kampioen worden, te beginnen met een goed resultaat dit weekend in Amsterdam. Gerbrands: „Als je elk seizoen bij de eerste twee speelt, dan kun je ook een keer kampioen worden. Maar het is wel een moeilijke route.”