‘Vier op de tien boeren bereid tot onderhandelingen over inkrimping veestapel’

Een kleine 40 procent van de veeboeren staat onder voorwaarden mogelijk open voor een inkrimping van hun veestapel. Deze boeren zijn bereid om met de overheid te onderhandelen over een uitkoopregeling, wel willen de meesten een deel van hun vee behouden. Zo’n 61 procent van de veeboeren wil hoe dan ook op dezelfde manier verder met hun bedrijf. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant. Daarvoor hebben de onderzoekers 981 boeren met rundvee, schapen, varkens, pluimvee, paarden en geiten ondervraagd over hun toekomst.

Lees ook: Kabinet heeft plannen voor onteigening honderden boeren

Achter de schermen werkt het ministerie van Landbouw al langer aan plannen om honderden veehouders vrijwillig uit te kopen of landbouwgrond te onteigenen. Op die manier hoopt het kabinet de stikstofuitstoot terug te dringen. Niet eerder is onderzocht hoe boeren tegenover deze initiatieven staan, maar nu blijkt dat een deel van de boeren hiervoor openstaat. Van de uitkoopregelingen is de optie om te stoppen met veeteelt, maar landbouwgrond en woning te behouden populair. Ook staan relatief vele boeren open voor een gedeeltelijke inkrimping van de veestapel. Vooral jonge boeren willen verder met hun bedrijf; oudere veehouders staan vaker open voor een uitkoopregeling.

De partijen in het huidige demissionaire kabinet die nu opnieuw onderhandelen over een nieuwe coalitie hebben tegenstrijdige opvattingen over het vraagstuk. D66 is fervent voorstander van een halvering van de veestapel en wil hoe dan ook ingrijpen in de landbouwsector om stikstofreductie te realiseren. VVD en CDA pleiten voor minder ingrijpende hervormingen, al lijkt ook bij die partijen een inkrimping niet langer taboe. In het eerder door VVD en D66 geschreven stuk dat moest dienen als mogelijke basis voor een coalitievorming, bleef het stikstofdossier onbenoemd.