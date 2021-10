‘Sheriff’ Rutte twist met Polen

Streng? Als een Britse journalist Mark Rutte donderdagmiddag vraagt te kiezen tussen „streng zijn” of „verzoenende stapjes” lijkt de premier haast verbaasd. „Ík denk dat we streng moeten zijn!”, zegt Rutte, over de houding die de EU tegenover Polen zou moeten innemen. „De vraag is hoe we daar komen!”

Een „strenge” Rutte: in Brussel is het inderdaad niet iets waar mensen erg van opkijken. Vorig jaar voerde de premier als ‘allerstrengste’ een groep „zuinige” landen aan, die zich verzetten tegen een hogere EU-begroting en een al te ambitieus coronaherstelfonds. Maar sinds ongeveer een jaar is het nu vooral die andere ‘strenge’ kant van Rutte die alle aandacht in Europa naar zich toe trekt. Nu de rechtsstaat er als thema steeds meer overheerst, heeft de premier zich in Brussel van ‘oppervrek’ heruitgevonden als de ‘rechtsstaatsheriff’.

Deze week waren weer alle ogen gericht op Rutte, in aanloop naar een topontmoeting waar de escalerende rechtsstaatsituatie in Polen besproken werd. Vorig jaar december trok de Nederlandse premier veel aandacht als de fermste verdediger van een nieuw instrument om rechtsstaatschenders te korten op EU-subsidies. En eind juni was het Rutte die zich van alle EU-leiders het felst keerde tegen de Hongaarse premier Viktor Orbán, in reactie op een omstreden ‘anti-lhbti-wet’.

Het is een opstelling die hem onder Europarlementariërs en rechtsstaatdeskundigen applaus oplevert, als een van de weinige EU-leiders die zich wél expliciet uitspreekt. Maar de stoerheid dient voor Rutte ook een duidelijk binnenlands doel, als premier van misschien wel het enige EU-land waar de Europese rechtsstaatcrisis zo sterk in het nationale publieke debat speelt. Voorafgaand aan elke Europese top geeft een brede meerderheid van de Tweede Kamer Rutte steeds een duidelijke opdracht mee geen háár te wijken. Zeker sinds D66 gegroeid is en waarschijnlijk een prominentere rol kan opeisen in een nieuwe coalitie, moet de premier duidelijk laten zien hoe serieus hij het thema neemt.

Lees ook: Strijd tussen rechters brengt Poolse rechtsstaat aan het wankelen

Binnenlands doel

In aanloop naar een EU-top zoemt in Brussel nu steeds de vraag rond: wat gaat Rutte doen, én welke opdracht kreeg hij van zijn parlement? Het betekent tegelijk dat de premier, en daarmee Nederland, in de Europese rechtsstaatdiscussie in toenemende mate als dé antagonist van landen als Polen, Hongarije en Slovenië centraal komt te staan. En die positie levert ook groeiend ongemak op, over een conflict dat steeds meer bilateraal of zelfs persoonlijk lijkt te worden.

Duidelijkste voorbeeld daarvan zag je vorige week, toen Rutte zich, als enige EU-leider, tot Twitter wendde om zijn Sloveense collega Janez Jansa terecht te wijzen. Jansa had een afbeelding rondgestuurd van voornamelijk Nederlandse (oud-)Europarlementariërs als ‘marionetten’ van de Amerikaans-Hongaarse miljardair en filantroop George Soros. Ruttes kritische tweet ontlokte Jansa een felle tegenreactie, waarin hij de premier opriep „journalisten te beschermen van vermoord te worden op straat” – een verwijzing naar de moord op Peter R. de Vries.

Het is niet voor het eerst dat EU-landen kritiek terugkaatsen door te wijzen op gebreken in Nederland – belastingontwijking, liquidaties en het toeslagenschandaal werden op de Poolse publieke omroep deze week nog prominent uitgelicht als redenen waarom Nederland „op z’n zachtst gezegd niet bepaald aan de standaarden van de Europese Unie” voldoet. Maar het beeld van de ‘stoere’ Rutte die steeds een andere EU-leider in de ring trekt, begint in Nederlandse kringen ook zorgen te baren. Met de zo openlijke twitterruzie met Jansa was men ook in Den Haag erg ongelukkig.

Rutte benoemde iets daarvan zelf onlangs ook in de Tweede Kamer. „Het grootste risico is dat dit een zaak wordt tussen Nederland en Polen”, zei de premier. Het was volgens hem een „les” van de discussie over homorechten in Hongarije waar hij „flink op de poot gespeeld” had. „Ik merkte toch dat een aantal andere landen dacht: o, dat is eigenlijk wel mooi, wij trekken ons even terug achter de rug van Rutte.”

Voorzichtiger

De toon van Rutte in Brussel was deze week anders dan in juni. Toen noemde hij Orbán „schaamteloos” en sprak hij over het belang „Hongarije op de knieën te krijgen”. Nu koos hij zijn woorden voorzichtiger, noemde de Poolse premier Mattheusz Morawiecki nauwelijks en benadrukte voortdurend dit „samen met de collega’s” aan te kaarten. Toch waren landen als Duitsland, Frankrijk en Italië in het uiteindelijke gesprek veel terughoudender, en was het wéér Rutte die als eerste het woord nam en bij wie anderen zich aansloten.

Lees ook: EU-ruzie komt Rutte niet slecht uit

De ruzie met Polen is voor Rutte ook lastiger dan die met Hongarije. Die laatste draaide vooral om individuele burgerrechten – een thema dat de liberaal Rutte uit het hart gegrepen is. Bij Polen draait het om de politieke bemoeienis met de rechtspraak en de vraag of Europese wetten boven nationale staan. Niet alleen klinkt dat abstracter, maar het is ook een heel groot thema – en voor grote thema’s en vergezichten gaat Rutte doorgaans liever niet de barricades op. Het is ook minder makkelijk uit te leggen. In Nederland begrijpt iedereen meteen dat discriminatie van homo’s niet kan. Maar als het gaat om het spanningsveld tussen Europa en nationale soevereiniteit, hoor je al snel: hebben de Polen misschien niet toch een beetje gelijk?

„Je moet vreselijk oppassen”, zei Rutte onlangs in de Kamer, „dat je niet, komend uit een van de landen in West-Europa die behoren tot de oprichters van de Unie, met een té geheven vingertje gaat vertellen aan anderen die er later bij zijn gekomen: zo moet je het doen.” Nu de crisis rond de rechtsstaat in Europa voorlopig alleen maar verder lijkt te escaleren, blijft dat voor Rutte een ingewikkelde opgave.

Met medewerking van Stéphane Alonso.