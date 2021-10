Rapper Murda mag Turkije verlaten

De Nederlandse rapper Önder Doğan, artiestennaam Murda, mag Turkije verlaten. Dat heeft zijn management vrijdag aan NRC bevestigd. Murda werd in Turkije aangeklaagd voor het verheerlijken van drugsgebruik in zijn songteksten. Die aanklacht blijft staan. Hij is „opgelucht en blij” en zal het land zo snel mogelijk verlaten.

Zijn management zegt dat hij opgelucht en blij is dat hij Turkije mag verlaten. Murda werd zaterdag bij aankomst op het vliegveld van Istanboel gearresteerd. Volgens de Turkse autoriteiten verheerlijkt hij drugs en moedigt hij het gebruik ervan aan in zijn songteksten. Na een nacht in de cel werd hij zondag op vrije voeten gesteld. Donderdag werd bekend dat tegen hem een celstraf van vijf tot tien jaar is geëist.

De populaire rapper, bekend van de nummers Dom Pérignon en Stretch, heeft zaterdag een optreden in Hamburg gepland staan. Zijn management zegt dat hij van plan is dat optreden door te laten gaan. Murda werkte onder meer samen met hiphopartiesten Ronnie Flex en Bizzey en heeft ruim 479.000 volgers op Instagram.

