Prikken met Gods zegen

De prikbus toert door de Biblebelt. Zoals busjes vol gratis bijbels het evangelie verspreiden in goddeloze winkelstraten, zo deelt de GGD vaccins uit in deze rode coronagemeenten. Pfizer, Jansen: kiest u maar. Zonder afspraak. De koffiekannen staan klaar onder de blauwe partytenten.

Donderdagochtend op een parkeerplaats in Barneveld. Ondanks de regen is de opkomst redelijk. Steeds staan er wel een of twee wachtenden bij het inschrijftafeltje. Van alle leeftijden, al domineren de jongeren.

Spijtoptanten, bekeerlingen. Als ze dit allemaal een half jaar eerder hadden gedaan, waren er nu geen 165 maar hooguit 40 Covid-IC-bedden bezet. Vier van de vijf blijken immers niet gevaccineerd.

De discussie neigt nu naar: moeten we vaccinweigeraars nog wel behandelen, waarom laten we die gereformeerden niet gewoon doodgaan? Best aardig, dat ethische gefilosofeer, maar praktisch helpt het ons nu niet verder. Als je zoiets juridisch ooit rond kan krijgen, is dat zeker nog niet deze winter.

Bovendien: de rijen bij deze bus bewijzen dat ook in de Biblebelt de prikbereidheid groeit. Door uiteenlopende redenen. Verderop bij de HEMA vertelt een scholiere: „Je kunt anders niks meer spontaan doen met vriendinnen. Naar de film? Dan moet je testen. Maar op zondag is dat dicht.”

Binnen de kerk kantelt het ook, hoor ik. Een meneer verwijst me naar de folder van de christelijke Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) die uitvoerig en genuanceerd ingaat op het vaccin in relatie tot Gods voorzienigheid. Grofweg zijn er drie smaken: geoorloofd, een persoonlijke gewetenszaak of ongeoorloofd.

De folder oordeelt niet, maar bij de argumenten van die eerste twee denkrichtingen staat hij net iets uitvoeriger stil. Zo lezen we over dichter Isaac da Costa, die van gedachte veranderde toen zijn zevenjarige zoontje stierf aan de pokken. „Als we alleen ons vertrouwen stellen op het middel zelf en niet vertrouwen op de God die de middelen geeft, is dat inderdaad verkeerd.”

Prikken mag, zolang Gods zegen er maar op rust. En of dat zo is, hangt ervan af of wij het vaccin als geschenk van God zien. Die mentale Houdini-truc maakt zwarte magie wit. En dus stropen zelfs de zwarte kousen hier de mouwen op. Allemaal hebben ze kennelijk zo’n denkomslag à la Da Costa doorgemaakt. De bus blijft vanwege alle toeloop zelfs langer dan aanvankelijk gepland, nog minstens tot 11 november.

In een ideale wereld was de IC-capaciteit al jaren terug opgeschaald, had iedereen al maanden geleden zijn vaccin gehaald, en waren die capriolen om het verhaal exegetisch recht te breien niet nodig geweest. In onze minder ideale wereld zeg ik: als dit nieuwe lockdowns voorkomt, dan rust Gods zegen er op, dubbel en dwars.

