Op je stuitje vallen, kun je daar blind van worden?

Het is een veelgehoorde waarschuwing van ouders aan hun kinderen: nóóit de stoel onder iemand wegtrekken, want door een val op je stuitje kun je blind worden. Is dat echt zo?

Gevoelsmatig lijkt het aannemelijk dat een klap op dat alleronderste stukje van je wervelkolom – het stuitje of staartbeen, ook wel coccyx genoemd – voor visuele problemen kan zorgen. De wervelkolom loopt immers door tot in de nek, vlak bij de achterhoofdskwab in de hersenen. Die omvat onder andere de visuele cortex, essentieel voor ons gezichtsvermogen. Of zoals anesthesioloog-pijnspecialist Hans van den Berg van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven het verwoordt in een artikel op Zorgspeciaal: „Kijk, theoretisch zou een val op je stuitje een schokgolf in je wervelkolom kunnen veroorzaken, dat weer kan leiden tot een hersenschudding. Dan zou ook het gedeelte in onze hersenen dat ons zicht regelt, kunnen worden beschadigd.”

Maar in de wetenschappelijke literatuur is er niets over bekend, zegt Maarten Jalink, oogarts in opleiding bij UMC Utrecht. „Er bestaan geen voorbeelden van iemand die blind is geworden door een val op z’n stuitje.” Wel kun je blind worden door een harde klap, zeker op je hoofd, voegt hij toe. „Dan kan het netvlies loslaten, of een oogzenuw afscheuren, of een bloeding in je oog ontstaan. Maar tussen het stuitje en het oog bestaat geen rechtstreekse verbinding. De zenuwen die vanuit de ogen in contact staan met de hersenen, lopen niet door tot in het ruggenmerg.”

Pijnprikkels doorgeven

Ook bekkenfysiotherapeut Marijke Slieker-ten Hove noemt blindheid door een val op je stuitje „niet aannemelijk”. Bij het Erasmus MC en het ProFundum Instituut heeft ze vele patiënten behandeld met stuitproblemen die wél vaak voorkomen: een slechtere balans, of incontinentie.

Het stuitje, legt ze uit, bestaat uit de laatste drie tot vijf vergroeide wervels van de wervelkolom. Tussen het stuitje en het daar boven gelegen heiligbeen zit een zenuwknoop die bijvoorbeeld bij een val pijnprikkels kan doorgeven aan de hersenen.

Het stuitje is beweeglijk en kwetsbaar. Door een val kan het niet alleen breken, maar ook zodanig naar voren, naar achteren of opzij verschuiven dat er klachten ontstaan. „Vooral een draaitje opzij zorgt vaak voor stabiliteitsklachten en rug- en nekklachten. De stuit is het fundament voor ons hele systeem, als die niet goed staat gaan mensen daarboven corrigeren, en dat kan voor een verkeerde houding zorgen. Zitten op één bil is dan de enige manier om de pijn te ontwijken.”

Vijf jaar geleden was het allereerste internationale stuitcongres, in Parijs. Ik was zó gelukkig Marijke Slieker-ten Hove bekkenfysiotherapeut

Ook een heftige bevalling of stress kunnen invloed hebben. „Patiënten die zo gespannen zijn dat ze, onopgemerkt, continu hun bekkenbodemspieren aanspannen, trekken ook hun staartbeen in.” En dat kan leiden tot overmatige aandrang om te plassen, incontinentie of pijn bij het vrijen. „Hoe minder spanning, des te beter. Eigenlijk moet je leren zitten als een broedse kip, de onderkant ontspannen.”

Slieker-Ten Hove vindt dat er nog te weinig medische kennis over het stuitje is. „Vaak is de strekking: we kunnen er niets aan doen, neem maar wat pijnstillers. Terwijl fysiotherapeuten het stuitbeen kunnen terugmobiliseren: we bewegen de romp zodanig dat de stuit weer op z’n goede positie komt.” Ze hoopt dat de aandacht voor de stuit zal toenemen. „Vijf jaar geleden was het allereerste internationale stuitcongres, in Parijs. Ik was zó gelukkig. Inmiddels hebben we het derde achter de rug. Eindelijk erkenning voor het medisch belang van het onderwerp.”