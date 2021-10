Op de filmset kan een losse flodder dodelijk zijn

Tot nu toe heeft de Sheriff’s Office van Santa Fe, de county waar de opnames plaatsvonden, niemand aangehouden na het dodelijke incident. Hieruit zou op te maken zijn dat ook de politie in eerste instantie uitgaat van een zeer noodlottig ongeval. Maar dat er een grote fout is gemaakt op de set van Alec Baldwins film Rust, lijkt evident.

Acteur Alec Baldwin (63) is bekend van hits als tv-serie 30 Rock, twee delen van de actiefilmserie Mission: Impossible en van zijn rol als Donald Trump in de tv-satire Saturday Night Live. Hij haalde donderdag de trekker over van een vuurwapen dat als rekwisiet werd gebruikt bij de opnames. Met dat schot doodde hij cameravrouw Halyna Hutchins (42). Regisseur Joel Souza (48) raakte gewond.

Baldwin is zowel de producent als hoofdrolspeler van Rust. Het verhaal gaat over een dertienjarige jongen die per ongeluk een lokale boer doodt. Samen met zijn opa (Baldwin), die vervreemd is geraakt van de familie, slaat hij op de vlucht.

Losse flodder

Er zijn nog veel vragen over het dodelijke schot, maar het lijkt erop dat het pistool gebruikmaakte van losse flodders, oefenpatronen met kruit maar zonder kogel. Bij het afvuren hiervan klinkt een knal en komen er kruitdampen vrij.

Op filmsets worden met grote regelmaat echte wapens gebruikt omdat dit bijdraagt aan de authenticiteit van de beelden. „Het helpt om het verhaal te vertellen”, schreef wapenexpert Dave Brown in 2019 in een artikel voor het American Cinematographer Magazine. „Om dat te doen maken we gebruik van nepwapens, maar ook van echte wapens die losse flodders kunnen afvuren.”

Digitale effecten kunnen tegenwoordig vrijwel alles oplossen, erkent Brown. „Maar dan nog steeds willen we wel dat een scène er zo echt mogelijk uitziet.” De wapenexpert, die meewerkte aan tientallen films en series, stelt met klem dat echte pistolen op de set net zo veilig zijn als elk andere rekwisiet. „Mits ze door professionals met respect worden gebruikt.”

Losse flodders klinken overigens onschuldig, maar ze kunnen wel degelijk iemand verwonden. Ook al wordt er geen kogel afgeschoten, de energie die vrijkomt kan flinke schade aanrichten. Acteur Jon-Erik Hexum overleed in 1984 toen hij tijdens opnames van de CBS-serie Cover Up uit verveling een .44 Magnum-handvuurwapen dat bij de opnames werd gebruikt tegen zijn hoofd zette en de trekker overhaalde. De druk van de losse flodder veroorzaakte een hersenbloeding; in het ziekenhuis werd de acteur hersendood verklaard. Zes dagen later overleed Hexum.

The Crow

Een ander berucht sterfgeval in een zelfde context is de dood in 1993 van acteur Brandon Lee, de zoon van martial arts-legende Bruce Lee, op de set van The Crow. Tijdens de opnames werd een pistool gebruikt dat geladen was met losse flodders. Maar in de loop zat nog een echte kogel die Lee in zijn buik trof. Een uur later overleed de 28-jarige ster aan zijn verwondingen. Het incident werd, na onderzoek, afgedaan als een ongeluk.

Op Amerikaanse filmsets gelden strenge regels als het gaat om de veiligheid van cast en crew. Al bij het scouten van een locatie, gaat er een veiligheidsinspecteur mee die alle mogelijke risico’s in kaart brengt. Ook tijdens de opnames blijft de inspecteur doorlopend in de gaten houden of er gevaar op de loer ligt. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de producent, de regisseur en de cameraman.

Buren waarschuwen

Meestal wordt bij het begin van de filmopnames een schema opgesteld met de dagen dat er wapens worden gebruikt en wanneer deze zich op de set bevinden. Het gebruik van dit soort rekwisieten is alleen toegestaan als aan een groot aantal regels en protocollen wordt voldaan.

Dit gaat onder meer over het controleren van de vuurwapens door een expert voordat deze aan een acteur worden gegeven. Daarnaast mogen crewleden zich in principe nooit in de vuurlinie bevinden als er geschoten wordt, zelfs met losse flodders, en moeten alle aanwezigen op de set oordopjes dragen om gehoorschade te voorkomen. De protocollen schrijven ook voor dat buren in de wijde omtrek moeten worden gewaarschuwd als er geschoten wordt op een set, om te voorkomen dat de lokale politie talloze paniektelefoontjes krijgt.